Los demonios detrás de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP

Iniciando este hermoso mes abril, corrió como reguero pólvora la infame noticia de un intento más, por parte del Patronato de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, para despojar (improcedentemente) de su histórico y amoroso hogar a mil 492 perros y 36 gatos que actualmente tiene cobijados el Refugio Franciscano, A.C., en terrenos de la Fundación, sí, pero cedida formalmente una parte, desde 1977, para que la siempre extrañada Ita Osorno y su fantástico grupo de acción desarrollaran a plenitud su extraordinaria y reconocida labor de rescate y rehabilitación de miles de lomitos y mininos producto del más cruel abandono, de injusticias y de sufrimiento y maltrato a niveles que sólo el ser humano puede ser capaz de provocarles. Dado lo anterior, y a que como organización legalmente constituida el RF cumple y de sobra con las condiciones testamentarias (y hasta estatutarias) que impuso Don Antonio Haghenbeck y de la Lama (legítimo propietario del codiciado predio ubicado en el km 17.5 de la carretera libre México-Toluca, Alcaldía Cuajimalpa, CDMX), es que puede ocupar el lugar in-de-fi-ni-da-men-te, incluso hasta con apoyo económico. De ahí que no se entienda la mentecata petición de desalojo, sino únicamente proveniente de algún contubernio entre autoridades competentes y miembros del Patronato que, además, fíjense… generosamente han concedido plazo para la desocupación improcedente, insisto, como si de sacar cosas y utensilios se tratara y fuera tan sencillo movilizar y reubicar a todas esas criaturas, para peor, debiendo buscar sitio en el quinto pino para que no representen molestia vecinal y sin contar, ni cercanamente, con la amplitud de espacio del que ahora gozan. A saber también si con agua corriente, servicios sanitarios, de electricidad, seguridad y de acceso y transporte e infraestructura propios para el compromiso.

Al efecto, llama la atención la agilidad con la que corrió el trámite en el Juzgado 60 de lo Civil, donde la resolución fue instruida por el Lic. José Manuel Salazar Uribe, juez relacionado con otros pleitos entre ricos. O sea, que ya se sabe el caminito… como también la Fundación a partir de que con este intento suman no 12 como citó el Comunicado inicial del Refugio, sino ¡29 años! de intentos para despojar a los peludos de su paraíso y de esa forma, con el paso del tiempo y la escasa memoria pública, terminar comercializando la apetitosa propiedad (¿por mala administración?), pese a que en el Testamento Público Abierto de Don Antonio quedó notariado su expreso deseo no sólo de que todos sus bienes y usufructos se destinaran específicamente y de una manera total al cuidado y beneficio de los animales, incluidas las golondrinas que habitaban su casa de Parque Lira, en Tacubaya, sino especificando igualmente que en caso de que algún miembro del Patronato propusiera la venta de sus propiedades o desviara el recurso, se le expulsara.

A la orgánica y virulenta reacción ciudadana contra tamaña violación y abuso, Fundación reaccionó emitiendo mensajes gráficos asegurando (mentirosamente) que los perros y gatos seguirían viviendo en su actual casa, lo que es falso porque, uno, esos animales no son su propiedad (a menos de que pretendan hacerse cargo de ellos como acostumbran: eliminándolos “humanitariamente” y, dos, porque los franciscanitos y los francisgatitos tienen su destino ligado a los directivos, voluntarios y trabajadores del RF que por 45 años se han dejado la piel para reconfortarlos y recuperarlos. No matar es su lema. Tampoco es admisible, ni mínimamente decente, que para resolver sus intere$e$ el Patronato de la Fahliap proponga canjearle al Refugio un lejano terreno en “comodato” por cinco años, con apenas una mitad de la extensión de la que ahora disfrutan los peludos. De esa forma estarían hacinados y sin posibilidad de recibir más animales, pero… yo no soy dueña de la última palabra. Continuaré…

Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .