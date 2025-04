Inseguridad, talón de Aquiles de la 4T

El tema de la seguridad es al que más se refieren los ciudadanos ante las encuestas que se manejan por distintas casas encuestadoras. En el penúltimo año del actual gobierno, los índices de criminalidad, lejos de disminuir aumentaron.

El año que acaba de terminar ha sido el más violento en lo que va del sexenio; tan está consciente el gobierno del problema, que no es casual que en el Quinto Informe presidencial celebrado hace algunos meses, el presidente sólo dedicó un minuto al tema.

Tal parece mantiene la costumbre de gobiernos anteriores de minimizar los datos negativos. En ese sentido no hubo ningún cambio, se sigue difundiendo la idea que ya nadie cree, de que con la Cuarta transformación se tiene un país mejor en todos sentidos.

De los 193 países que integran las Naciones Unidas, el organismo con sede en Ginebra, Incidencia Global, ha revelado que Honduras a nivel mundial es el país con la mayor tasa de homicidios, 91.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes y Ecuador resultó el país más inseguro de Latinoamérica, seguido por Colombia y México, como países con los mayores índices de criminalidad en 2023.

Los datos sobre México registrados durante el primer bimestre de 2023 son escandalosos, con 1,106 homicidios, 19 cada día, lo que significa un 24% más que el mismo período del año anterior. Sobresalen por su mayor nivel de criminalidad, los estados de Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Baja California, Morelos, Estado de México, Michoacán y Zacatecas.

Según el estudio de referencia, sólo salieron peor que México la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar, lo que nos da una idea de la gravedad del problema.

En el fin de semana del 16 al 18 de diciembre pasado, en Salvatierra, Guanajuato, fueron masacrados 12 jóvenes que participaban en una posada pre navideña, además de 4 personas en una peluquería. 16 personas en sólo 2 días y sin considerar otros estados.

Definitivamente la delincuencia le va ganando la batalla al gobierno de la 4T, y lo peor de todo es que el presidente López Obrador afirma que el país ha mejorado y que quienes dicen lo contrario, son enemigos de su movimiento, conservadores y neoliberales, la cantaleta de siempre. Por lo que no habría razón para cambiar de estrategia ya que la de Abrazos no Balazos está dando resultado. En los últimos tiempos, dice AMLO, no ha habido un presidente que se reúna todos los días a las 6 de la mañana con su equipo de seguridad para conocer lo que sucede en todo el país.

En días recientes, la periodista sonorense Reyna Haydee Ramírez, cuestionó al presidente diciéndole: ¿Por qué se ha llegado a que los ciudadanos intenten defenderse ellos mismos, dónde está el estado presidente? ¿De qué ha servido que se reúna usted todos los días a las 6 de la mañana? Ante estos cuestionamientos, el jefe del estado, como de costumbre, minimizó los hechos olvidando lo que ocurrió recientemente en Texcaltitlán, Estado de México, donde los campesinos, hartos de las extorsiones y cobros de derecho de piso por parte de los narcotraficantes, decidieron hacerles frente con las pocas armas que tenían y ultimaron a 10 criminales aun cuando ellos perdieron a 4 compañeros. Esto nos da una idea del grado de desesperación que viven comunidades enteras, a quienes ya no les importa perder la vida para defenderse y decir basta a las extorsiones.

Definitivamente el estado está rebasado por el crimen organizado, hechos como los de Texcaltitlán se han presentado en Michoacán, Guerrero, Zacatecas y comunidades enteras han tenido que abandonar sus tierras y propiedades por temor a los narcos que ya dominan en buena parte del país.

A pesar de que el gobierno pretenda vendernos la idea de que México va cada vez mejor, sin duda el saldo más negativo que dejará este gobierno en política social, será la terrible inseguridad que envuelve al país entero. Esto sin duda, será un factor que jugará en contra de la candidata del oficialismo en las próximas elecciones de junio de este año.

