R. Salinas alza la voz por libros de Texto

Una de las trabas que impiden a México aprovechar al 100 por ciento el fenómeno del Nearshoring es la educación. Resulta que hay escases de profesionales preparados en las nuevas tecnologías y resulta un costo adicional para las empresas reeducar a su personal porque lleva tiempo, dinero y esfuerzo. De acuerdo al índice suizo de competitividad, por falta de capacitación México paso del lugar 56 al 64 a nivel mundial. El INCO tiene un índice muy similar, al colocar a nuestro país en el sitio 37 de 43 economías, luego de perder dos posiciones en el último años. El diagnóstico es muy grave.

México no podrá aprovechar las oportunidades que le ofrece el Tratado de Libre Comercio y la diferencias en ingresos serán mayores si no se ataca el mejoramiento educacional. De nada servirán inversiones, proyectos y las oportunidades terminarán desapareciendo y con ello las posibilidades de mejorar los niveles de vida y bienestar a gran parte de la población. La redistribución de la riqueza no puede ser a base de subsidios y dádivas.

Por eso resulta sobresaliente la forma en que Ricardo Salinas Pliego de manera personal vía Twitter y a través de TV Azteca ha levantado la voz para denunciar el grave error que se está cometiendo en los libros de texto para educación básica, que soslaya materias tan importantes como matemáticas y literatura, pero que además está llena de graves pifias. El impacto para millones de mexicanos que acuden a las escuelas públicas con la ilusión de que la educación sea la palanca para superar sus niveles de vida, será devastador.

Es lamentable que los organismos como el mismo Consejo Coordinador Empresarial, que lleva Francisco Cervantes haga mutis ante tan grave falla en los textos escolares. Toda la iniciativa privada debería levantar la voz, porque saben que esos jóvenes no tendrán oportunidad de un buen empleo, si se les enseña que cinco octavos es mayor a 6 octavos. Están condenados al fracaso y lucir su título universitario de ingeniero pero trabajar un taxi o vender seguros.

Es claro que la voz de Ricardo Salinas no es de enfrentamiento con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sino con los autores de los libros, que encabeza Marx Arriaga, que tuvo como prioridad un trabajo de adoctrinamiento sobre la 4T, más que científico, educativo y formativo.

MIPYMES. Uber Eats, que dirige Daniel Colunga en nuestro país, es un aliado estratégico para más de 50 mil las pequeñas y medianas empresas, ya que el 91% reportaron un aumento en sus ingresos por usar la aplicación. Así lo indican los resultados de la encuesta realizada por la firma de investigación Quadrant Strategies. El 64 por ciento de los encuestados también señalaron que la plataforma es crucial para el éxito de sus negocios.

PÉRDIDAS. Resulta que el barco Fremantle, que se incendio en el mar de Holanda, transportaba a 3783 automóviles, gran parte de ellos de superlujo como Rolls-Royce, BMW, Mercedes Benz, Mini y 498 eléctricos con baterías de litio. Las pérdidas se estiman en 330 millones de euros y transportaba 3,783 unidades. El fuego no terminó en naufragio y el barco es arrastrado al puerto de Eenshaven, Holanda.

