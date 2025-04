Toda historia tiene siempre dos lados

En otro tema, y con la única intención de que no se confunda la gimnasia con la magnesia, le entraré de nueva cuenta al CASO GOLDENS que abordé ampliamente en este espacio desde el año 2017 en que inició y prácticamente hasta que concluyó, casi tres años después. Ello, tras la amenaza que en principio equivocadamente entendió recibir Elena Chávez (ECh) en su contra, como supuesta venganza presidencial a lo publicado en su libro El Rey del Cash, cuando en realidad se trata de una demanda civil por daño moral que le interpuso Javier Gómez (JG), persona a quien ella acusó de maltratador sin acreditárselo pericialmente AL MOMENTO, y que ahora, por lo mismo y ante la pérdida genética que tuvo con la muerte de varios de los perros ya a cargo de la señora y la esterilización de otros, se la revira oportunamente, más firmo y confirmo que JG tenía planeada esta acción desde el día uno en que fue denunciado. La diferencia es que hoy él tiene de su lado el oportunismo del gobierno, tal como ella aprovecho una similar circunstancia a su favor para lo que hizo y que por mejor intención que tuviera, no fue correcto. Recordaré antes los antecedentes…

JG fue acusado por Ech de explotar reproductivamente (lamentablemente no es delito) y maltratar bajo los supuestos del Código Penal-CDMX, a 37 perros de la raza Golden (5 machos, 26 hembras y 6 cachorros). En cuanto salió a luz pública el asunto busqué contactar al denunciado, lo que finalmente se concretó a llamadas telefónicas y mensajes por WApp, las más de las veces sin sustentar empatía, pero partiendo de que yo entendía los hechos como una acción a modo, bajo tráfico de influencias y con la colaboración obligada de la entonces PGJ, lo que sigo sosteniendo. A Ech no hubo necesidad de contactarla porque, aunque indebidamente, todo lo relativo al tema lo subía a redes sociales e igualmente lo hacía Dione Anguiano, para entonces Delegada de Iztapalapa, territorio donde se ubicaba el domicilio que resguardaba a los canes y al que improcedentemente esa funcionaria penetró agresivamente sin tener la competencia, filmando al interior y de esa forma exhibiendo innecesariamente la precaria condición en la que habitaban el supuesto maltratador y los perros, al estar el primero atravesando una situación delicada, tanto en lo emocional como físicamente a causa de una temporal discapacidad motriz, contexto del que fui enterada previamente por las terceras personas que me lo pusieron al habla y que lo tienen por un criador profesional y amante de sus perros que, insisto, estaban descuidados, sí, desaliñados, también, más sin hambre y en buen peso porque su tutor era distribuidor de alimento balanceado para perros. Tampoco presentaban lesiones que pusieran en peligro su vida, lo que sí en cambio sucedió tras su saqueo, que no corrió en inicio por parte de la Brigada de Vigilancia Animal, la autoridad competente para asegurarlos y haber evitado su canalización al antirrábico. Murieron casi de inmediato las indefensas crías con apenas 45 días de nacidos, quedando a la fecha solamente 23 ejemplares con vida y esterilizados, lo que provocó la millonaria demanda, tal como Ech hizo lo propio al dejar de lado lo del maltrato y mediante 8 millones de pesos que exigía se le entregaran, estar dispuesta a devolver las criaturas. Continuaré.

