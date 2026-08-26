¿Qué es Bilibili? La plataforma china de videos que buscaría destronar a YouTube con mejores monetizaciones para sus creadores de contenido

Bilibili Plataforma de videos en crecimiento. (bilibili.com)

Bilibili, una plataforma digital para compartir videos, se ha reinventado y sus números crecen rápidamente. Con buenos incentivos para sus creadores, algunos piensan que esta es la competencia que a YouTube ha estado faltando.

¿Qué es Bilibili, plataforma china para compartir videos?

Bilibili es una plataforma para compartir videos en línea fundada en 2009. Se pensó para usuarios que compartieran un gusto por comics, animación y videojuegos. Con el tiempo, el enfoque se fue ampliando y hoy en día se encuentran en ella intereses para todos los usuarios.

Algo que caracteriza es sus sistema de comentarios, llamado danmu, el cual te permite visualizar en pantalla los comentarios que las personas van dejando, no como una chat en tiempo real sino como una suerte de subtítulos que permiten sentir que experimentas el video por primera vez con una audiencia a tu lado.

Por mucho tiempo, la plataforma requería contar con un pasaporte chino para acceder a ella, lo cual restringía su alcance. Con la reciente eliminación de esta barrera de entrada, además del lanzamiento de su aplicación para dispositivos Android en varios países, Bilibili ha comenzado a crecer como nunca antes.

¿Cómo compite Bilibili conta YouTube?

A pesar de que ha perdido campo contra aplicaciones como TikTok, en el caso de videos de corta duración, y Twitch, en transmisiones en vivo, YouTube aún se mantiene como el sitio principal para compartir videos en internet y el segundo sitio web más visitado en el mundo.

Desde su creación en 2005 y su venta a Google en 2006, la plataforma acabó por mucho tiempo con toda la competencia en cuanto a compartir videos en línea se trataba. Competidores como Dailymotion se volvieron de uso nicho y redes como MySpace —que antes de YouTube era el sitio por default para compartir música— quedaron en el pasado.

Sin embargo, al ser casi un monopolio en su sector, la plataforma de Google ha sido frecuente objeto de crítica por ciertos cambios que afectan a las personas que viven de lo que generan sus videos y de aquellos que intentan comenzar a desarrollarse en el medio.

De entrada, YouTube requiere que pases ciertas barrera para poder comenzar a monetizar tu contenido. Estas incluyen contar con 1.000 suscriptores y 4,000 horas en tiempo de visualización en el último año, es decir que las personas hayan visto tus videos por esa cantidad de tiempo durante los últimos 12 meses. A esto se suman restricciones que afectan incluso a sus creadores de contenido más establecidos, como las a veces confusas políticas de derecho de autor, los bots automáticos que instantáneamente marcan videos por contenido explícito para su desmonetización y otros factores han resultado en la perdida de ganancias para muchos creadores.

Bilibili, por otro lado, ofrece 70 centavos de dólar por cada mil visitas sin las fuertes barrera de entrada que exige YouTube. Aunque hablar sobre Bilibili compitiendo cara a cara contra YouTube puede parecer muy lejano, el sitio web parece estar apostando por fortalecer aquellos puntos que las personas critican de YouTube; por ejemplo, la insatisfacción de sus creadores y el desarrollo de un algoritmo que fomente los intereses personales por encima de lo tendencioso.

La plataforma china se encuentra en el puesto número 26 de los sitios web más visitados del planeta y continúa creciendo. Ya está por encima de plataformas como Twitch y Discord. Podría verse un caso similar a aquel del ya mencionado TikTok, que logró irrumpir en el mercado global y su dominio hoy en día compite a mano contra otras plataformas para contenido de corta duración como aquellas de Meta.

Tampoco se debe descartar que muchos creadores de contenido ahora suban sus videos a Bilibili para maximizar sus ganancias, pues hasta el momento no existe un conflicto de intereses establecido que prohíba a los creadores de contenido que usan YouTube usar otras plataformas, y de hecho muchos optan diversificar la manera en que publican.