¿Cuánto costarán los Google Pixel 11 en México?: Estos serían los costos por versión y su fecha de lanzamiento

Google Pixel 11 Precios y fechas para nuevos teléfonos. (Google)

Google confirmó las fechas para el lanzamiento de su nuevo teléfono en México. Descubre cuándo podrás adquirir los nuevos modelos del Pixel 11 y cuánto costarán.

¿Cuáles serán los modelos del Google Pixel 11 y cuánto costarán?

Los nuevos modelos del Google Pixel prometen ser algunos de los celulares inteligentes más innovadores en el panorama tecnológico actual. Estos teléfonos vendrán equipados con el chip procesador G6 que permitirá un funcionamiento nunca antes visto. Además cuenta con chip de seguridad Titan M3 que será más efectivo en protegerte contra robos y una batería que te proveerá con 15 horas de batería y recarga de 15 minutos. Los tres modelos vendrán en los colores arenisca, gris niebla, verde oliva y obsidiana.

También tendrá disponible la nueva función HiLight en los modelos Pro y Pro XL. Esta función que tiene la intención te permite asignar colores personalizados a las personas que más te importan para que cuando el teléfono se encuentre boca abajo se active una luz en la cámara. Se pueden esperar actualizaciones en el futuro para que la función también funcione para mensajes. Y, por supuesto, vendrá integrado con Google Gemini, la función de Inteligencia Artificial de la compañía.

Los nuevos modelos del Google Pixel 11 estarán disponibles para preventa el próximo 24 de septiembre y saldrán en todos los puntos de venta el 1 de octubre. Te detallamos los precios para cada modelo.

Google Pixel 11:

256 GB - $22,499 MXN

512 GB - $25,499 MXN

Google Pixel 11 Pro:

256 GB - $28,499 MXN

512 GB - $31,499 MXN

1TB - $36,999 MXN

Google Pixel 11 Pro XL:

256 GB - $32,999 MXN

512 GB - $35,999 MXN

1TB - $41,499 MXN.

Otros productos anunciados y se estarán disponibles en México incluyen la nueva versión del reloj inteligente de Google y nuevos audífonos.

Google Pixel Watch 5:

versión de 41mm WiFi $7,999 MXN

versión de 45mm WiFi cuesta $8,999 MXN.

Google Pixel Buds Pro 2 en color Olivo: