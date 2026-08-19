¿Cuesta en menos de 100 pesos? Fans de GTA VI señalan el increíble precio en la tienda oficial de PlayStation México

Precio de GTA VI La tienda oficial en línea muestra el precio del juego en pesos mexicanos, pero la transacción no se puede realizar.

Este miércoles 19 de agosto, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la próxima entrega de Grand Theft Auto: GTA VI, se encuentra disponible por menos de 100 pesos en la tienda oficial de PlayStation. Luego de las filtraciones recientes sobre el videojuego, la expectativa de las y los fans sigue creciendo con el supuesto costo. Sin embargo, te decimos por qué no se puede realizar esta compra.

Fans de GTA VI señalan que PlayStation está vendiendo el juego en menos de 100 pesos

Por medio de redes sociales, múltiples gamers han señalado que la preventa del videojuego muestra un precio de 99.99 pesos para la versión ultimate con más material para jugar y un costo de 79.99 pesos para la versión estándar, lo que rápidamente desató el deseo por aprovechar esta “oferta” que se viralizó rápidamente.

La mala noticia, es que, aunque en la página oficial aparece este precio de compra, la transacción no se puede realizar al momento de intentar realizar el pago. Esto se debe a que la tienda de PlayStation se encuentra actualmente en un periodo de servicio técnico que concluirá este jueves 20 de agosto, donde se mostrarán los precios ajustados.

¿Profeco hará que se respete el precio del GTA VI?

Ante esta situación, múltiples usuarios han señalado que tienen la intención de ir antela Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para buscar que se les respete el precio de compra exhibido durante el día de hoy y mientras intentaron hacer su compra.

La institución ha señalado en diferentes ocasiones que los precios exhibidos para productos y servicios deben respetarse al cual se muestran, incluso si es por error. Diferentes casos en periodos de ofertas como “El Buen Fin” se han viralizado con personas que consiguen pantallas o teléfonos celulares en 10 pesos por un error de impresión en el costo.

¿Cuánto cuesta realmente GTA VI en México?

La edición Estándar cuesta 1,499 pesos mexicanos, mientras que la Ultimate tiene un precio de 1,879 pesos en las preventas digitales. La diferencia entre ambas es de 380 pesos.

Rockstar confirmó que la Ultimate incluye contenido adicional exclusivo, como vehículos, armas, ropa y elementos vinculados a Jason y Lucia. Además, cualquier preventa realizada antes del 20 de noviembre incluye el Vintage Vice City Pack; las reservas digitales también incluyen un mes de GTA+.