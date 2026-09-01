Pitz La plataforma integra la gestión de órdenes de servicio, historial de vehículos, inventarios, cotizaciones y más. (Pitz)

La Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los principales motores de transformación para las empresas a nivel mundial, por lo que la industri automotriz también es parte de esta herramienta que cada vez se utiliza más en distintos sectores.

¿Cuántos vehículos circulan en México?

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, hacia 2030 alrededor del 22% de los empleos actuales experimentarán cambios derivados de la adopción de tecnologías como la Inteligencia Artificial, mientras que las habilidades relacionadas con IA, automatización y análisis de datos serán de las más demandadas por las organizaciones.

En México circulan cerca de 35 millones de vehículos y más de 262 mil talleres automotrices mantienen en movimiento al país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, mientras los vehículos incorporan cada vez más software, sensores, conectividad y sistemas inteligentes, miles de talleres enfrentan el reto de adaptarse a una operación más compleja, donde la gestión de la información es tan importante como la experiencia técnica.

¿Qué es Pitz, la herramienta de IA que ayuda a la industria automotriz?

La Inteligencia Artificial (IA) comienza a convertirse en un aliado estratégico para cerrar esa brecha. Hoy, esta tecnología permite reducir tiempos de diagnóstico, automatizar tareas administrativas, organizar información técnica y mejorar la toma de decisiones, ayudando a que los talleres sean más eficientes y competitivos.

“Durante muchos años la tecnología más avanzada de la industria automotriz estuvo dentro de los vehículos. Hoy, esa innovación también debe llegar a los talleres que los mantienen en movimiento. La Inteligencia Artificial representa una oportunidad para que miles de negocios independientes accedan a herramientas que antes sólo estaban disponibles para las grandes redes de servicio. En Pitz queremos democratizar esa tecnología para que cualquier taller pueda trabajar con mayor eficiencia, tomar mejores decisiones y ofrecer un mejor servicio a sus clientes”, dijo Natalia Salcedo, CEO y fundadora de Pitz.

La oportunidad responde a una tendencia global. El Foro Económico Mundial estima que hacia 2030 alrededor del 22% de los empleos experimentará cambios derivados de tecnologías como la Inteligencia Artificial, mientras que la OCDE señala que la IA impulsa la productividad y fortalece la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, 46% de las PyMEs que ya utilizan IA generativa reportan mejoras en el desempeño de sus colaboradores y 83% considera que incrementa la productividad sin sustituir el talento humano.

En este contexto, empresas como Pitz, plataforma especializada en la administración de talleres automotrices, están llevando estas capacidades a uno de los sectores con mayor potencial de digitalización.

Su plataforma integra la gestión de órdenes de servicio, historial de vehículos, inventarios, cotizaciones, facturación, seguimiento comercial y comunicación con clientes, además de herramientas de Inteligencia Artificial que agilizan consultas técnicas, automatizan procesos y facilitan la toma de decisiones.

Actualmente, Pitz trabaja con más de 1000 talleres automotrices en México y Latinoamérica, administra la información de miles de vehículos y procesa más de 250 mil órdenes de servicio. Esta experiencia le ha permitido desarrollar soluciones enfocadas en resolver los principales desafíos operativos de la posventa y acercar tecnología especializada a negocios de todos los tamaños.

Más allá de digitalizar procesos administrativos, la IA permite transformar la información generada por cada reparación en conocimiento útil para el negocio. Historiales de mantenimiento, diagnósticos, inventarios y comportamiento de los clientes pueden convertirse en información estratégica para mejorar la productividad, reducir tiempos de respuesta y ofrecer una atención más personalizada.

Esta evolución también beneficia al automovilista. Historiales digitales, cotizaciones más claras, seguimiento de reparaciones y una comunicación más ágil fortalecen la confianza entre clientes y talleres, al tiempo que contribuyen a elevar los estándares de servicio en un mercado cada vez más competitivo.

Con un parque vehicular en constante crecimiento y vehículos cada vez más sofisticados, la modernización de la posventa se perfila como uno de los grandes retos de la industria automotriz.

En ese escenario, la Inteligencia Artificial deja de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta que fortalece la competitividad de miles de talleres y contribuye a impulsar la evolución de la movilidad en México y Latinoamérica.