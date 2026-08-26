¿No más doomscrolling? Estas son las nuevas restricciones para aplicaciones de Meta tras juicio de Zuckerberg

Meta Aplicaciones como Facebook e Instagram tendrán restricciones para adolescentes. (Pexels)

Meta está a punto de ver cambios tras juicio de Mark Zuckerberg. Aunque la compañía del creador de Facebook negó acusaciones, acordó hacer un pago multimillonario y aplicar medidas a todos sus servicios para garantizar el bienestar de los usuarios adolescentes. Descubre cuáles serán las restricciones a Facebook, Instagram y Threads.

¿Qué cambios tendrán aplicaciones de Meta?

Durante el juicio fallado este 26 de agosto en California, Zuckerberg negó que sus aplicaciones provoquen adicción o que recolecta información de usuarios menores de edad. Culpó a usuarios adolescentes por mentir acerca de su edad. Sin embargo, pagará 17 mil millones de dólares por daños colaterales a lo largo de diez años y aplicará nuevas restricciones a sus plataformas para evitar que el litigio iniciado por 29 estados de los Estados Unidos continúe.

La compañía también firmó una carta abierta a otras plataformas como YouTube y TikTok para que apliquen las mismas restricciones. Comentó que 30% del dinero que se comprometió a entregar sólo será liberado si estas compañías hacen los mismo, pues argumenta que de no ser así las personas, particularmente los y las adolescentes que usan sus aplicaciones, simplemente comenzarán a usar los productos que ofrece su competencia.

Las nuevas restricciones de Meta buscan responder a problemas de salud física y mental que los adolescentes han enfrentado con mayor incidencia a raíz de las redes sociales. La normas entrarán en vigor en Estados Unidos apenas las jurisdicciones locales las aprueben y se mantendrán por diez años.

Verificación más estricta

Ningún usuario menor de 13 años será permitido en las aplicaciones y Meta asegura estar trabajando en mejorar su tecnología para detectar usuarios menores de edad para atrapar a aquellos que mientan acerca de su fecha de nacimiento.

Advertencias constantes

Meta enviará notificaciones constantes a usuarios adolescentes advirtiendo sobre el excesivo uso de la aplicación. Estas se recibirán cada 15 minutos.

Límite de horario

Ningún adolescente podrá acceder a la aplicación durante el anochecer. Únicamente se permitirá el acceso al servicio de mensajería, pero el resto de la funciones quedarán inhabilitadas. También estarán prohibidas las notificaciones durante este tiempo. El horario abarcará de la medianoche a las 6:00 horas.

Adicionalmente, se implementará un horario escolar, en el cual de 8:00 a 15:00 horas sólo se recibirán notificaciones sobre mensajes de texto o cuestiones de privacidad.

Límite de uso

Las aplicaciones de Meta sólo podrán utilizarse por plazo máximo de dos horas. Estas horas son acumulativas en todos los servicios que ofrece la compañía, por lo que un adolescente no podrá agotar su tiempo en una aplicación sólo para pasarse a otra. Este límite sólo puede ser infringido con la autorización del control parental. También se busca monitorear posible cambios de dispositivo.

Filtros y reacciones restringidas

Las aplicaciones limitarán el uso de filtros con excesivo maquillaje y las reacciones a publicaciones —como los “Me gusta— serán invisibles por default.