Apple reconoce fallas en la pantalla del iPhone Duo: “hay un pequeño número de unidades afectadas”

iPhone Duo Algunas personas que compraron el dispositivo el primer día dieron testimonio de problemas con la pantalla plegable.

El pasado viernes 24 de octubre, Apple lanzó finalmente el iPhone Duo, su primer teléfono inteligente plegable de la historia. El dispositivo generó una alta expectativa, agotando su preventa en sólo unas horas y generando filas en diferentes sucursales para poder obtenerlo. Sin embargo, en el mismo día en que fue puesto a disposición del público, diferentes usuarios reportaron que la pantalla se había roto, presentado fallas o había salido defectuosa. Ahora, la compañía habló oficialmente de esta situación y lanzó un mensaje a sus compradores.

¿Cuál es el problema con la pantallas del IPhone Duo?

Por medio de redes sociales, múltiples reportes señalaron diferentes defectos por parte de la pantalla plegable del iPhone Duo. Según señalaron las personas usuarias, el dispositivo presentaba grietas e irregularidades.

De acuerdo con un análisis de iFixit, un medio especializado en técnicas de reparación de dispositivos electrónicos, la bisagra media del teléfono podría ser el principal causante del problema debido a que una barra del soporte medio podría estar ejerciendo una alta presión sobre la pantalla. O bien, los rieles de forma curva del mecanismo estarían tocando la pantalla al momento de ser doblado, lo que explicaría las líneas que aparecen en las pantallas de quienes compraron el teléfono.

Apple reemplazará los iPhone Duo con pantallas quebradas

Ahora, este lunes 26 de octubre, la compañía estadounidense emitió un comunicado donde reconoce el problema actual del iPhone Duo. “Estamos al tanto de un problema que impacta la pantalla interna en un número pequeño de unidades de iPhone Duo. Si los usuarios experimentan estos problemas, deben contactar a AppleCare por un reemplazo”.

A pesar de esta solución, las personas usuarias del teléfono se han expreesado con molestia y decepción, tanto por la expectativa de tener un teléfono durable como el inconveniente de haber gastado para ser de los primeros en tenerlo y recibir un producto con defectos.