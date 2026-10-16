iPhone Duo se agota en su primer día de preventa: ¿Cuándo podrá volverse a comprar?

iPhone Duo Primer teléfono plegable de Apple que se agotó en un sólo día. (@johnternus)

El nuevo iPhone Duo, primer teléfono plegable de Apple, saldrá a las tiendas oficialmente el próximo 23 de octubre. Sin embargo, las unidades se agotaron durante preventa y aquellos interesados en obtener el nuevo celular deberán esperar algunos meses más.

¿Cómo fue preventa de iPhone Duo?

El lanzamiento del iPhone Duo, anticipado teléfono plegable de Apple, está a la vuelta. Este 16 de octubre se llevó cabo una preventa para que todos los interesados en el dispositivo lo pudieran recibir a su puerta el próximo 23 de octubre.

Sin embargo, la cantidad limitada de unidades que Apple produjo para el lanzamiento se agotó rápidamente, a pesar del precio elevado del teléfono.

La página te indica que consultes disponibilidad de nuevo en el día 24 de octubre, un día después que el teléfono llegue de manera oficial. Aun así, se estima que los envíos volverían a estar disponibles hasta el 22 de enero.

Esto ha llevado a especular de que los teléfonos han sido adquiridos por revendedores. Algo que confirma esto es el hecho de que han comenzado a surgir sitios que ofertan el iPhone por precios mucho más elevados que el oficial. Esto no sólo fue el caso en México, sino en Estados Unidos y otros territorios en los que saldrá a la venta el dispositivo.

Apple siempre reserva unidades para venta en distribuidores oficiales, por lo que puede que aún encuentres uno si llegas a tu tienda más cercana durante el lanzamiento.

El nuevo iPhone Duo contará con las siguientes opciones en cuanto a costos: