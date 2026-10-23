¿Salió mal el iPhone Duo? Usuarios se quejan por grietas e irregularidades de la pantalla en el día de su presentación

Irregularidades en el iPhone Duo Las redes sociales se llenan de reportes contra el iPhone Duo por múltiples fallas y grietas a tan sólo horas de su lanzamiento oficial.

El primer teléfono inteligente plegable desarrollado por Apple, el iPhone Duo, se convirtió en la sensación del 2026 al agotar todas sus unidades tan sólo el primer día de preventa; de la misma forma, su lanzamiento oficial este viernes 23 de octubre reunió cientos de personas en las sucursales Apple Store en México, con clientas y clientes interesados que acamparon fuera del centro comercial comercial Antara, ubicado sobre Avenida Ejército Nacional 843 de la colonia Polanco.

Sin embargo, a pesar del éxito general que el novedoso producto está experimentando en su día de lanzmiento, en las redes sociales ha surgido una situación preocupante: el iPhone Duo presenta grietas e irregularides en distintos equipos a nivel internacional, lo que lentamente comienza a eclipsar la imagen del primer modelo pegable de Apple.

¿iPhone Duo presentó fallas en su día de lanzamiento? Esto de sabe de los reportes en redes sociales

A tan sólo horas de su lanzamiento oficial, el iPhone Duo —desarrollado por Apple como su primer teléfono inteligente plegable— comenzó a ser el centro de atención en redes sociales por razones muy distintas a su éxito en ventas a nivel internacional, pues diversos usuarios y usuarias han reportado irregularidades y grietas en los equipos que recibieron este viernes 23 de octubre.

Uno de los casos que más difusión ha recibido es el de un usuario que publicó en Reddit que la pantalla interior de su iPhone Duo se rompió después de aproximadamente seis horas de uso y menos de 20 aperturas del dispositivo; según el testimonio, el cliente de Apple estaba abriendo el teléfono para mostrárselo a un amigo cuando sintió que algo “crujió” debajo de la pantalla, cerca de la bisagra.

Este suceso no es el único que ha despertado preocupación en la fecha de lanzamiento del modelo, ya que también se reportan situaciones como:

Grietas en la pantalla interior .

. Líneas brillantes y alteraciones de imagen .

. Irregularidades y hundimientos en la zona de la bisagra .

. Dudas sobre la resistencia del panel.

Por ahora, no se ha establecido si estos casos están relacionados con un defecto de fabricación, algún factor externo o circunstancias particulares de cada equipo, por lo que todavía sería prematuro afirmar que el iPhone Duo presenta un problema generalizado.

¿Qué ha dicho Apple sobre los reportes del iPhone Duo este 23 de octubre 2026?

Hasta el momento, la empresa tecnológica no ha emitido una respuesta pública sobre las irregularidades presentadas por su teléfono inteligente plegable. Sin embargo, existen testimonios de personas propietarias que ofrecen pistas sobre las opciones de atención disponibles para los dispositivos afectado.

Several iPhone Duo units reportedly show display damage along the crease. This doesn’t mean every device is affected, but the similar failure patterns raise concerns. Apple is reportedly replacing affected units. Hopefully, this remains isolated, not a widespread design flaw. https://t.co/lgFaUAKSmt — OneUiOS (@oneuios) October 23, 2026

Por ejemplo, en uno de los casos reportados en Australia, el comprador del iPhone Duo señaló que Apple le ofreció reemplazar el teléfono por otro equipo, no obstante, recibió la instrucción de realizar un depósito equivalente al costo total del dispositivo para completar el trámite, además de que no otorgaron garantía de una fecha precisa de entrega.

Otro reporte recogido este 23 de octubre, en cambio, declaró que la sucursal Apple Store reemplazó el equipo dañado por una unidad nueva en el establecimiento sin costo extra.

Es probable que la resolución de cada caso dependa de la evaluación técnica, las condiciones de garantía y las políticas aplicables.

Precios y disponibilidad del iPhone Duo en México este octubre 2026

El iPhone Duo llegó al mercado mexicano con un precio inicial de $47,999 pesos, aunque las versiones con mayor capacidad de almacenamiento rebasan los $60,000 pesos; el catálogo oficial distribuye los costos de la siguiente manera:

256 GB: $47, 999 pesos.

$47, 999 pesos. 512 GB: $52, 999 pesos.

$52, 999 pesos. 1 TB: $62, 999 pesos.

$62, 999 pesos. 2 TB: $77, 999 pesos.

Las unidades destinadas a la preventa del 16 de octubre se agotaron rápidamente, extendiendo algunos de los plazos de entrega hasta enero de 2027.