Zayn Malik disfruta dulces mexicanos y horas después deja a sus fans en shock al cancelar concierto

Zayn Malik canceló su concierto en CDMX Quien fuera miembro de One Direction presumió dulces mexicanos (Crónica Digital)

Zayn Malik llegó a México como parte de su gira Stairway to the Sky, generando gran emoción entre sus seguidores, quienes esperaban con ansias sus presentaciones en el Palacio de los Deportes. Como parte de su estancia, el cantante británico compartió en redes sociales una imagen que rápidamente se hizo viral: una mesa repleta de dulces mexicanos, pero horas después amargó el día de varios fans al anunciar la cancelación de su concierto.

Desde Gansitos hasta Pulparindos y Lucas, Malik mostró su entusiasmo por la cultura local a través de esta selección de golosinas típicas. La publicación generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, con fans celebrando que el artista se sumergiera en los sabores tradicionales de México. Algunos incluso bromearon sobre la posibilidad de lanzarle estos dulces al escenario como muestra de cariño.

¿Por qué canceló Zayn Malik su concierto en la CDMX?

La noche del viernes 28 de marzo, Zayn Malik utilizó sus redes sociales para anunciar la cancelación de su última presentación en el Palacio de los Deportes. El cantante explicó que había estado enfermo desde la mañana y que, a pesar de sus intentos por recuperarse, su cuerpo simplemente no se lo permitía.

“Estoy desconsolado al decir que no podré presentarme esta noche en Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y, a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo simplemente no lo permite. Lamento mucho decepcionarlos”, expresó el artista británico.

¿Qué pasará con los boletos del concierto cancelado?

Ante la repentina cancelación, la empresa organizadora del evento, Ocesa, informó que los reembolsos se realizarán de manera automática para quienes adquirieron sus boletos a través de Ticketmaster. El dinero será devuelto a la tarjeta con la que se realizó la compra en los próximos días.

Por ahora, no hay información sobre una posible reprogramación del show, lo que ha dejado a los fans con la incertidumbre de si tendrán otra oportunidad para ver a su ídolo en vivo en territorio mexicano.

Concierto de Zayn Malik

Tras 13 años de espera, los fans de Zayn finalmente pudieron verlo sobre el escenario en la primera de sus tres presentaciones programadas en la capital mexicana. Con un look relajado y una energía inigualable, el exintegrante de One Direction cautivó a sus seguidores, quienes no dudaron en compartir su emoción en redes sociales.

Sin embargo, lo que parecía ser una serie de presentaciones perfectas tomó un giro inesperado cuando, horas antes de su último concierto en México, Malik anunció una noticia que dejó a todos en shock: la cancelación de su presentación.