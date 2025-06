Snap presenta lentes inmersivos ‘Specs’ de realidad aumentada que competirán con Ray-Ban de Meta

Las Specs de Snap llegarán para 2026 Especial

En un movimiento estratégico por recuperar protagonismo en el terreno de la realidad aumentada, Snap Inc. anunció este martes el lanzamiento de sus nuevos lentes inmersivos de realidad aumentada, los cuales llegarán al mercado en 2026. Las gafas llevan por nombre Specs promete posicionarse como una alternativa directa y el primer producto en su tipo que competirá con las Ray-Ban Meta Smart Glasses, líderes actuales en este nicho.

La compañía tecnológica, creadora de la red social Snapchat, presentó un prototipo funcional de sus gafas inteligentes durante su evento anual para desarrolladores, Snap Partner Summit 2025.

¿Qué las hace tan especiales?

Seguramente, ya se están preguntando qué características tienen estas nuevas gafas para ponerse al tú por tú con Meta. Bueno, resulta que según los voceros de la empresa, los nuevos lentes combinan alta fidelidad visual, sensores de profundidad, cámaras duales HD, audio espacial y una interfaz de control por gestos y voz, todo impulsado por el nuevo Snap AR OS, un sistema operativo exclusivo diseñado para experiencias inmersivas en tiempo real.

“Estamos construyendo una plataforma que integra el mundo físico con el digital de forma intuitiva y creativa”, aseguró Evan Spiegel, CEO y cofundador de Snap. “Nuestros nuevos lentes no son sólo un dispositivo: son una ventana al futuro de la comunicación y la expresión”.

Tropiezos y recompensas

Snap ha intentado conquistar el mercado de hardware desde 2016, cuando lanzó sus primeras Spectacles, unos lentes con cámara integradas pensados para capturar y compartir momentos en Snapchat. Aunque estos productos generaron interés inicial, nunca lograron un impacto masivo en el público.

Con la nueva generación de gafas, la empresa busca dejar atrás la etiqueta de “producto de nicho” y posicionarse como una compañía hecha y derecha en el ecosistema de realidad aumentada, un espacio que Meta (antes Facebook) ha dominado con sus gafas inteligentes co-desarrolladas con Ray-Ban, lanzadas en 2021 y actualizadas en 2024 con capacidades de inteligencia artificial generativa.

Tecnología y privacidad en el centro del debate

Uno de los principales retos que enfrentan estos dispositivos es el equilibrio entre funcionalidad y preocupaciones éticas. Snap aseguró que los lentes incorporarán luces indicadoras de grabación, cifrado local de datos y opciones para restringir la captura de imágenes en espacios sensibles. Además, prometió que no se utilizarán datos biométricos sin consentimiento expreso del usuario.

Competencia y ecosistema

Con este anuncio, Snap se suma a una carrera tecnológica en la que participan gigantes como Apple (con su Vision Pro), Meta, Google y Samsung, todos con proyectos centrados en realidad extendida (XR). Analistas del sector señalan que el valor del mercado de RA podría superar los 80 mil millones de dólares en 2028, impulsado por aplicaciones en entretenimiento, educación, comercio y salud.

¿Cuándo estarán disponibles al público?

Aunque la empresa no reveló un precio oficial, se espera que los nuevos lentes se comercialicen inicialmente en mercados seleccionados a mediados de 2026, con una campaña centrada en creadores de contenido, desarrolladores de AR y consumidores jóvenes familiarizados con el entorno Snapchat.

La próxima generación de gafas inteligentes ya no es una promesa futurista: es una guerra declarada. Y Snap ha decidido que no quiere quedarse fuera del juego. Las historias que veíamos en series como The Black Mirror ¡nos están alcanzando!