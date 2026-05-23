Resultados del Tris HOY sábado 23 de mayo 2026: números ganadores y sorteos de la Lotería Nacional

La suerte volvió este sábado con una nueva jornada del Tris de la Lotería Nacional, uno de los sorteos electrónicos más populares en México por su ritmo acelerado, apuestas accesibles y premios que pueden cambiarle el humor a cualquiera en cuestión de segundos.

Desde temprano, jugadores de todo el país comenzaron a revisar combinaciones, boletos y números favoritos mientras los primeros sorteos del día fueron revelando sus resultados. El Tris Medio Día fue el primero de este 23 de mayo de 2026.

De acuerdo con los resultados oficiales publicados por la Lotería Nacional, el número ganador del primer sorteo del día fue el 50656 y cayó con multiplicador.

Resultados del Tris sábado 23 de mayo 2026

Tris Medio Día

Número ganador: 50656

Sorteo: 36063

Multiplicador: Sí

Ya puedes consultar los resultados de los sorteos de las tres 🤩#TrisDeLasTres No. 36064 → ✨ 9-9-0-8-9 ✨

Multiplicador: SÍ ✅ NO ❌#ChispazoDeLasTres No. 12023 → ⭐01-03-07-16-27⭐

¡Que la suerte siga acompañándote! 🍀🤞🏽 pic.twitter.com/a7U0KHGYzn — Lotería Nacional (@lotenal) May 23, 2026

Horarios de los siguientes sorteos del Tris

Todavía faltan varios sorteos durante este sábado y millones de jugadores continúan pendientes de las combinaciones que aparecerán más tarde.

Los horarios oficiales son:

Tris de las Tres : POR CONFIRMAR A LAS 3:00 PM

: POR CONFIRMAR A LAS 3:00 PM Tris Extra : POR CONFIRMAR A LAS 5:00 PM

: POR CONFIRMAR A LAS 5:00 PM Tris de las Siete : POR CONFIRMAR A LAS 7:00 PM

: POR CONFIRMAR A LAS 7:00 PM Tris Clásico: POR CONFIRMAR A LAS 9:15 PM

¿Cómo funciona el Tris de la Lotería Nacional?

El Tris es un juego electrónico de números en el que los participantes eligen una combinación de cinco dígitos del 0 al 9. Dependiendo del tipo de apuesta y de cuántos números coincidan, los premios pueden multiplicarse rápidamente.

Uno de los detalles que mantiene atrapados a muchos jugadores es el famoso “multiplicador”, una mecánica que puede aumentar considerablemente el monto ganado en ciertos sorteos.