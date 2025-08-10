Ganadores Sorteo Zodiaco 1714: Resultados HOY 10 de agosto Lotería Nacional

Resultado Sorteo Zodiaco 1724 Crédito: Lotería Nacional

En su edición número 1714, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional llega este 10 de agosto de 2025 con un billete conmemorativo que rinde homenaje a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, un encuentro clave para impulsar políticas de igualdad de género y empoderamiento femenino en la región.

Este sorteo no solo ofrece atractivos premios, sino que también busca visibilizar la relevancia de este foro internacional que reúne a representantes de gobiernos, organismos y sociedad civil. Esto es todo lo que debes de saber sobre el sorteo de esta noche.

Lista completa de resultados del Zodiaco Especial 1714 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de ganadores:

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1714

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de Youtube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco Especial No. 1714 de la Lotería Nacional?

Como cada viernes, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. Este horario se ha convertido en una tradición para quienes apuestan cada semana por cambiar su suerte de forma legal y transparente.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco Especial No. 1714 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1714 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

🚨 ¡Evita caer en fraudes!

Si te llaman o escriben para decirte que ganaste un premio sin haber participado, ¡es una estafa!

📢 Nosotros nunca solicitamos tus datos personales para entregarte un premio.

Reporta cualquier caso sospechoso. pic.twitter.com/Nu4W0TL42O — Lotería Nacional (@lotenal) August 11, 2025

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: