Resultados Lotería Nacional 12 de agosto 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3982

Sorteo Mayor 3982 de la Lotería Nacional Este martes 12 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor No. 3982 de la Lotería Nacional se celebra este martes 12 de agosto de 2025, un evento que vuelve a concentrar la atención de miles de personas en todo México.

En una noche cargada de expectación, los niños gritones entonarán los números ganadores, mientras cada cachito vendido mantiene viva la ilusión de cambiar la vida de su propietario.

Esta edición no solo ofreció una millonaria bolsa de premios, también rinde homenaje a los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, último Huey Tlatoani de México-Tenochtitlan, símbolo de coraje y dignidad frente al asedio español.

¿De cuánto es el premio mayor en la Lotería Nacional este 12 de agosto?

En el Sorteo Mayor 3982, el premio principal ascendió a 21 millones de pesos para el número ganador con las tres series del billete completo.

Quienes tuvieron la fortuna de adquirir solo una serie pudieron llevarse 7 millones de pesos, mientras que un cachito de 30 pesos ofreció la posibilidad de ganar 350 mil pesos.

Este sorteo forma parte de la agenda semanal de la Lotería Nacional y entregó un total de 66 millones 99 mil pesos en premios y reintegros, distribuidos en 18 mil 760 premios que incluyeron desde montos millonarios hasta compensaciones menores, incrementando las oportunidades de obtener un beneficio.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 3982 se transmitió en vivo desde el salón principal de la institución, a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Como marca la tradición, los niños gritones anunciaron cada número ganador, manteniendo el suspenso y la emoción hasta el último momento.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3982 de la Lotería Nacional?

El evento comenzó puntualmente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), tal como ocurre en cada edición del Sorteo Mayor, convirtiéndose en una cita inamovible para quienes siguen de cerca los resultados.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3982 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3982 están disponibles desde la mañana del miércoles 13 de agosto en expendios autorizados de todo el país.Además, en la página oficial de la Lotería Nacional se habilita un verificador digital de billetes, donde basta con ingresar el número de tu cachito para confirmar si resultó ganador.

La información también se comparte en las redes sociales oficiales y en plataformas digitales de la institución, garantizando un acceso rápido, seguro y confiable para todos los jugadores interesados en conocer si la suerte estuvo de su lado.