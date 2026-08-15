Atlas vs Tigres: Cuándo, a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 4 del Apertura 2026

La espera terminó y la Liga MX vuelve a escena con uno de los partidos que más llaman la atención de la Jornada 4 del Apertura 2026. Este sábado 15 de agosto, Atlas y Tigres se medirán en el Estadio Jalisco, en un duelo que llega con presión para ambos equipos.

El silbatazo inicial está programado para las 9:10 pm, tiempo del centro de México, por lo que será uno de los encuentros estelares de la jornada sabatina. Además del atractivo deportivo, el encuentro tendrá como ingrediente especial para los rojinegros las celebraciones por los 110 años de historia del Atlas.

¿Dónde ver Atlas vs Tigres EN VIVO?

Para quienes no se quieren perder el encuentro, la buena noticia es que el partido tendrá opciones tanto en televisión como en streaming.

Atlas vs Tigres se podrá ver en:

TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium y LAYV TIME

ViX Premium y LAYV TIME Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

sábado 15 de agosto de 2026 Hora: 9:10 pm, tiempo del centro de México

9:10 pm, tiempo del centro de México Estadio: Jalisco, Guadalajara

Así que basta con prender la televisión y prepararse para un partido que puede mover bastante el panorama de ambos clubes.

¿Cómo llegan Atlas y Tigres a su encuentro?

Atlas busca recuperar terreno en casa

Los Rojinegros llegan a la cuarta fecha con seis puntos y ocupan el noveno puesto de la clasificación después de sus primeros tres compromisos.

Su último partido de Liga MX terminó con una derrota frente a Monterrey en el Estadio Jalisco, pero durante la Leagues Cup 2026 lograron despedirse con una victoria ante FC Cincinnati, aunque no les alcanzó para continuar con vida en el torneo.

Tigres necesita despertar

Del otro lado está Tigres, que aterriza en Guadalajara con mayor urgencia. Los felinos solamente han conseguido un punto en tres jornadas y todavía buscan su primera victoria del Apertura 2026.

Su último compromiso terminó en derrota ante Querétaro, por lo que sumar de a tres en el Jalisco sería un respiro para el conjunto universitario.

Un partido que promete

Con el regreso de la Liga MX después de la pausa por la Leagues Cup, Atlas y Tigres tendrán una oportunidad inmediata para demostrar si el descanso y la competencia internacional sirvieron para ajustar detalles.

El balón comenzará a rodar este sábado 15 de agosto a las 9:10 pm. Para los aficionados que buscan dónde ver Atlas vs Tigres, las alternativas serán Canal 5, TUDN, ViX Premium y LAYV TIME.