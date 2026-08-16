Agresión en playa de Boca del Río Disputa por clientes desata agresión con sillas y sombrillas en playa de Boca del Río (Redes Sociales)

Un violento enfrentamiento alteró la tranquilidad en la zona de playa Santa Ana, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en pleno periodo veraniego de alta afluencia turística.

El altercado, protagonizado por una prestadora de servicios locales en la playa, fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, provocando una ola de indignación entre la comunidad y varios usuarios.

De acuerdo con las imágenes que circulaban en plataformas virtuales, el conflicto se desató cuando la mujer se molesto debido a que un grupo de turistas optó por contratar los servicios de un inflable recreativo conocido como “La Banana” con otro grupo de trabajadores.

¿Cómo ocurrió la agresión en la zona de Boca del Río?

En la grabación expuesta en internet se observa cómo la disputa comercial escaló rápidamente a la violencia física.

Durante la confrontación, la mujer utilizó sombrillas de las palapas y sillas de plástico para agredir a sus propios compañeros ante la mirada atónita de los vacacionistas que se encontraban en la franja costera.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios en redes sociales?

La difusión del metraje generó duras críticas hacia la conducta de la agresora y el uso de la violencia para intentar imponer una preferencia comercial en un espacio público.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si existe una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público por las agresiones registradas durante el incidente.