Resultados Lotería Nacional 15 de agosto de 2025: ganadores del Sorteo Superior 2855

Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional Este viernes 15 agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior número 2855 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este viernes 15 de agosto de 2025, manteniendo viva la emoción que cada semana genera entre miles dude personas que depositan su confianza en un cachito de la suerte que puede cambiar sus vidas; por ello esperan con gran expectativa conocer los números ganadores.

En esta ocasión, la jornada no solo estuvo marcada por los millonarios premios, también se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, recordando el papel clave de los jóvenes en la transformación social.

Desde su tradicional sede en la Ciudad de México, los “niños gritones” serán los encargados de dar voz a los números ganadores.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2855?

En esta edición, la bolsa principal asciende a 17 millones de pesos, distribuidos en dos series. Los participantes que adquirieron ambas series se hicieron acreedores al premio completo, mientras que quienes compraron una sola serie obtuvieron la mitad del monto.

A su vez, un solo cachito brindó la posibilidad de ganar hasta 425 mil pesos, demostrando que incluso una pequeña inversión puede convertirse en un golpe de suerte.

El costo de participación se mantuvo accesible: 40 pesos por cachito, 800 pesos por una serie completa y 1,600 pesos para las dos series. Esta flexibilidad ha convertido al Sorteo Superior en una de las opciones más atractivas y tradicionales para quienes buscan cambiar su destino con un boleto respaldado por la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia es transmitida en directo desde el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, con acceso libre en los canales digitales de la institución.

Para quienes no puedan seguirlo en vivo, la grabación permanece disponible en línea, lo que permite consultar los resultados con calma y verificar cada boleto.

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2855 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2855 inicia puntualmente a las 20:00 horas, tal como dicta la costumbre de los viernes.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior 2855?

Los resultados oficiales del Sorteo Superior número 2855 están disponibles en la página de la Lotería Nacional, donde los jugadores pueden utilizar el verificador digital de cachitos para confirmar si obtuvieron algún premio. También es posible consultar los números en expendios autorizados de todo el país, donde se publican de manera oficial tras la conclusión de cada sorteo.

La Lotería Nacional mantiene su tradición como una institución que ofrece oportunidades reales de ganar, siempre bajo un marco de legalidad y confianza. Este 15 de agosto, el Sorteo Superior 2855 volvió a demostrar que la fortuna puede sonreír en cualquier momento y cambiar la vida de los participantes.