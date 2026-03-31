Resultados Lotería Nacional martes 31 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4007

Sorteo Mayor 4007 de la Lotería Nacional Este martes 31 de marzo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4007 de la Lotería Nacional se celebró este martes 31 de marzo concentrando la atención de cientos de participantes en todo el país, quienes están pendientes de los resultados y números ganadores.

En esta ocasión, la emisión estuvo dedicada al centenario del natalicio de Jaime Sabines, figura de la poesía mexicana cuya obra ha marcado generaciones.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4007?

El Sorteo Mayor 4007 mantuvo una estructura económica con una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos.

El premio mayor se fijó en 21 millones de pesos, dividido en tres series de siete millones cada una. Este formato permite que el monto principal se distribuya entre distintos ganadores.

Para quienes participaron con un cachito de 30 pesos, el alcance máximo fue de 350 mil pesos. Esta proporción entre inversión accesible y ganancia potencial explica la permanencia del interés en este tipo de sorteos. La edición contempló además 18 mil 760 premios y reintegros, lo que amplía las probabilidades de obtener algún beneficio económico.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4007 de la Lotería Nacional

La transmisión del sorteo se realizó en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la institución. Durante la emisión, miles de espectadores siguieron el desarrollo del evento hasta el anuncio del número ganador del premio mayor, que fue para el 09656.

A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Mayor 31 de marzo Resultados Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4007 de la Lotería Nacional?

El sorteo inició a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4007?

Los resultados oficiales pueden verificarse en expendios autorizados, donde se colocan los listados impresos de premios, una práctica que persiste como referencia para muchos jugadores.

De igual forma, la consulta digital se ha consolidado como una alternativa eficiente. A través del verificador en línea disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los usuarios pueden ingresar los datos de su billete para conocer de inmediato si resultaron ganadores.

Las redes sociales institucionales también funcionan como un canal de difusión clave, permitiendo que la información circule de forma ágil y llegue a una audiencia cada vez más amplia.