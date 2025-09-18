Instantáneas en Instagram: todo lo que tienes que saber sobre la nueva forma privada de compartir tus momentos

Instantáneas en Instagram qué son y cómo usarlas

¿Qué son las instantáneas de Instagram y cómo usarlas de forma segura?

Desde hace poco, Instagram nos sorprende otra vez con una función pensada para los que prefieren compartir momentos sin comprometer demasiado la privacidad: las instantáneas. Pero, ¿qué son y en qué se diferencian de las stories, mensajes o snaps? Te lo explicamos.

¿Para qué sirven las instantáneas?

Son fotos que tomas con la cámara frontal o trasera desde la aplicación de Instagram, las cuales se borran automáticamente .

. Si las mandas a alguien en específico, desaparecen justo después de que lo vea. Si las pones como publicación para tus seguidores, duran 24 horas y literalmente se eliminan una vez vistas.

y literalmente se eliminan una vez vistas. A diferencia de las Instagram Stories , estas fotos no se quedan guardadas; no puedes editarlas con filtros, stickers ni filtros de belleza. Es una apuesta a la naturalidad.

, estas fotos no se quedan guardadas; no puedes editarlas con filtros, stickers ni filtros de belleza. Es una apuesta a la naturalidad. Tienen opciones de privacidad: puedes elegir quién las ve: mejores amigos, lista personalizada, etc.

No deberían poder guardarse, hacer cualquier tipo de screenshot o grabarse; todo con el objetivo de que sean efímeras de verdad.

Cómo tomarlas y compartirlas sin complicaciones

Abre Instagram. Ve a la sección de Mensajes o al ícono de la cámara junto a “Notas” (o un ícono de cámara con destello) para crear una instantánea. Toca “Probar” para tomar la foto instantánea. Elige con quién la quieres compartir: un amigo, un grupo, mejores amigos, etc. Envíala. Si alguien la abre, desaparece. Si la pones como publicación para seguidores, dura 24 hrs.

¿Por qué deberías usar las instantáneas?

Porque es una forma de expresarte sin dejar huella digital duradera.

Porque puedes compartir momentos sin preocuparte de que alguien lo guarde o lo vea después.

Porque te da control sobre quién ve lo que compartes.

Porque fomenta la espontaneidad: nada de filtros ni retoques, solo tú en el momento.

Precauciones que conviene tener presentes

Aunque la app no lo permita oficialmente, siempre existe el riesgo de que alguien use otro dispositivo para capturar la imagen.

Cuida mucho a quién envías estas fotos; aunque se borren, lo que compartes puede ser sensible.

Revisa tus ajustes de privacidad y quiénes están en tu lista de “mejores amigos” o similares.

Si aplicas para seguidores: recuerda que, aunque algo esté diseñado para borrarse, sigue siendo público durante esas 24 horas.

Las instantáneas de Instagram son una excelente forma de compartir sin tanta exposición. Si eres de los que prefieren que lo que haces en redes sea del momento o que dure lo justo, esta función te va a encantar. Dale una oportunidad, prueba, juega, ríe… y que solo quien tú quieras se entere.