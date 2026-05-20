Tecate cambia la imagen de sus cervezas: así lucirán de ahora en adelante (FOTOS)

Esta será la nueva imagen de la cerveza Tecate Foto: Cortesía

En un movimiento que combina historia, estrategia y visión de futuro, la marca Tecate anunció una transformación profunda de su identidad visual, marcando una de las etapas más relevantes en sus más de 80 años de historia. No se trata solo de un cambio estético: es una apuesta clara por mantenerse vigente en un mercado cada vez más exigente y conectado con nuevas formas de consumo.

A partir de mayo de 2026, los consumidores comenzarán a ver una nueva cara de la cerveza que nació en Baja California en 1944 y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo cultural en México y en otros mercados internacionales.

Una transformación construida desde la investigación y el legado

La evolución de Tecate no ocurrió de la noche a la mañana. De acuerdo con la información oficial, el rediseño es el resultado de más de 18 meses de trabajo, en los que la marca realizó estudios cualitativos y cuantitativos con consumidores, además de un análisis profundo de su historia, símbolos y valores.

El objetivo fue claro: reinterpretar su esencia sin traicionar su identidad. En ese proceso, elementos icónicos como el águila, los colores tradicionales y la estructura visual de la lata fueron rediseñados para proyectar una imagen más contemporánea, pero fiel a su ADN.

El resultado es una identidad que refuerza valores como la autenticidad, el carácter, la valentía y el orgullo, conceptos profundamente ligados al imaginario mexicano y a la conexión emocional que la marca ha construido durante décadas.

Así es la nueva identidad visual de Tecate Foto: Cortesía

El diseño: evolución sin ruptura

Uno de los puntos más relevantes de este cambio es que Tecate no apostó por una ruptura radical, sino por una evolución inteligente. El águila, símbolo central de la marca, se mantiene como protagonista, ahora con mayor fuerza visual y definición.

El rojo característico de Tecate Original y el azul de Tecate Light continúan como códigos esenciales, mientras que la incorporación de elementos como la forma de “lingote” refuerza una narrativa simbólica: lo que se gana, no lo que simplemente se recibe.

Este concepto conecta directamente con el perfil de consumidor al que la marca apunta: personas que valoran el esfuerzo, la autenticidad y los momentos significativos.

El rediseño no solo impactará en México. La nueva identidad de Tecate será implementada en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y varios países de Centroamérica, consolidando su posicionamiento global.

Además, el cambio será visible en todos los puntos de contacto: desde tiendas de conveniencia como OXXO y SIX, hasta restaurantes, supermercados y tienditas de barrio.

Detrás de esta transformación también está la colaboración con la firma internacional Bulletproof, especializada en diseño estratégico, lo que refuerza la dimensión global del proyecto.

Una apuesta por la relevancia cultural

La evolución de Tecate responde a una realidad clara: las marcas ya no compiten solo por producto, sino por significado. En ese sentido, este rediseño forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer su presencia cultural y conectar con nuevas generaciones.

La marca busca mantenerse como un referente en momentos cotidianos (reuniones, celebraciones, encuentros) pero ahora dialogando con audiencias que exigen autenticidad y coherencia.

El mensaje es contundente: evolucionar no significa perder identidad, sino encontrar nuevas formas de seguir siendo relevante.