Caso Yulixa Toloza: cronología de su muerte por tratamiento estético y qué pena podrían enfrentar los culpables

Así sucedio la muerte de Yulixa Toloza en manos de una clínica clandestina Fotos vpia redes sociales

La mañana en la que Yulixa Toloza salió de su casa con rumbo a la clínica estética que haría realidad el cambio físico que añoraba, se convirtió en una historia de terror y en uno de los casos que han conmocionado a toda Colombia. Hoy su muerte es también una alarma encendida para todas aquellas personas que confían su salud a personas no calificadas que deciden ejercer actividades para las que no están certificadas.

Una intervención estética que nunca debió suceder terminó en una desaparición, una búsqueda angustiante y finalmente en el hallazgo sin vida de la víctima, en un caso que hoy involucra a clínicas irregulares, presuntas negligencias médicas y delitos graves contra la salud y desaparición forzada.

¿Qué pasó con Yulixa Toloza?

Medio de comunicación y autoridades que continúan investigando el caso han revelado los primeros detalles de la muerte de Yulixa Toloza, quien la semana pasada. acudió a una cita en el establecimiento “Beauty Laser” en dónde le practicaron una supuesta lipoescultura.

Fue alrededor de las 8 de la mañana cuando Yulixa llegó a la cita, sin embargo pasada la 1 de la tarde, dos hombres la tomaron en brazos y, de acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, la subieron a un automóvil. A partir de ese momento, se perdió todo rastro de Yulixa.

Horas después de la intervención, su familia perdió todo contacto con ella. La situación escaló rápidamente, pues no hubo información clara por parte del lugar donde se realizó el procedimiento; se detectaron inconsistencias en los testimonios, por lo que las autoridades iniciaron una búsqueda formal.

Los videos que encendieron las alarmas

Un video difundido en redes sociales fue la principal pista para conocer cuál había sido el destino de Yulixa, pues en el se aprecia a la hoy occisa en un estado deplorable: mirada perdida, aspecto palidecido, mirada perdida y una evidente dificultad para respirar.

A su alrededor se escucha a un grupo de personas intentando ayudar a la víctima. “Yulixa, respire normal”, le dice una mujer que presuntamente trabajaba en la clínica. Yulixa, en ese momento, libraba una batalla contra su propio cuerpo. Lo intentos por mantenerla despierta fueron en vano.

Cabe destacar que, videos de entrevistas a otras pacientes también han comenzado a circular en redes, mismos que ayudaron a corroborar que el establecimiento operaba clandestinamente. En uno de ellos, una paciente, relató cómo llegó al lugar, cómo fue atendida, y que, incluso, el propio personal le advirtió los riesgos que implicaba el procedimiento.

De acuerdo con lo señalado en el video, la clínica ofrecía paquetes con descuentos que incluían una cedación y un procedimiento poco invasivo. Las promociones oscilaban los 50 mil pesos colombianos por noche y dependiendo el peso de cada paciente variaba dicho costo.

Otra de las víctimas cuenta que la dueña mostró supuestos certificados, un gancho que ganaba la confianza de las prospectas. Sin embargo, una vez dentro, corroboró que la clínica no contaba con el equipo requerido para el procedimiento, no permitían que las pacientes se quedaran dormidas y que, incluso, uno de los hombres que en ese momento fungía como asistente, fue quien practicó en procedimiento a Yulixa sin ninguna formación médica especializada.

Así fue como encontraron a Yulixa Toloza

Fue hace apenas unas horas, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Yulixa en estado de descomposición en una zona boscosa en la localidad de Apulo, en Cundinamarca.

De acuerdo con la versión oficial, luego de la captura de los primeros responsables, estos confesaron la ubicación exacta de la fosa, luego de los intensos interrogatorios. Medios colombianos revelaron detalles del informe forense que detalla las deplorables condiciones en las que fue hallada la víctima.

Pero fue entre matorrales espesos donde el cuerpo de la Yalixa descansaba ya inerte. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que fueron notificados dos horas después desde que la víctima fue sacada de la clínica por los dos hombres.

“Nosotros conocimos la información inicial el miércoles 13 de mayo a las 9:14 vía llamada al 123, donde alertan de la situación. En ese momento, no sabíamos que ella ya había salido de Bogotá, ya la habían sacado, porque al parecer hacia las 7:20 de la noche la sacaron del sitio e inmediatamente la sacaron de Bogotá”, indicó. Horas más tarde, fue el propio Galán quien, a través de un video en redes sociales, confirmó el hallazgo de Yulixa.

La fuga de los responsables hacia Venezuela: capturas en Aragua y Portuguesa

El juez quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta legalizó las capturas deJesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, detenidos por su presunta participación y muerte de Yulixa Toloza.

La Fiscalía General de la Nación contó que las capturas se dieron en Maracay, estado de Aragua, y Portuguesay que las detenciones fueron posibles gracias a la ficha emitida por Interpol desde el día en que fue reportada la desaparición de la mujer de 52 años.

El juez desestimó las peticiones tanto de la defensa de los detenidos —liderada por el abogado Samuel Quintero— como del representante de la Procuraduría, quienes buscaban que se declararan ilegales las detenciones. La autoridad consideró que los arrestos no estuvieron viciados, pese a los señalamientos de que habrían ocurrido bajo presuntos engaños por parte de la Policía y la Fiscalía.

Esta es la hipótesis de la Fiscalía sobre el caso de Yuliza Toloza

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso parte de la reconstrucción de los movimientos realizados después de que Yulixa salió del centro estético. Según las indagaciones, la mujer habría sido trasladada en un automóvil con placas UCQ-340, en el que viajaban también María Fernanda Delgado —dueña del establecimiento— y Edison Torres, identificado como su pareja sentimental.

La fiscal Juana Acosta explicó que el vehículo realizó varios desplazamientos antes de llegar a una vivienda vinculada con una mujer identificada como Yaneth Guerrero. “Dentro del vehículo se efectúan una serie de movimientos, los cuales indican que se encuentra en la casa de la señora Yaneth Guerrero”, señaló la funcionaria durante la diligencia judicial.

De acuerdo con la investigación, posteriormente María Fernanda Delgado habría contactado a su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, así como a Kelvis Daniel Sequeira Delgado, para que viajaran desde Venezuela hasta Norte de Santander con el fin de recoger el automóvil y movilizarlo. Presuntamente, Delgado les comentó que tenía la intención de trasladarse a territorio venezolano.

La Fiscalía también detalló que por esa tarea se habría acordado un pago de 800 mil pesos.