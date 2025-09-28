Ganadores Sorteo Zodiaco 1720: Resultados HOY 28 de septiembre Lotería Nacional

Sorteo Zodiaco 1720 de este domingo 28 de septiembre de 2025 Lotería Nacional

Imagina que un billete puede, además de tentar a la suerte, servir como altavoz para una causa mayor: eso es justo lo que busca el Sorteo Zodiaco 1720. La Lotería Nacional y la Secretaría de Salud unieron fuerzas para dedicar este sorteo a la donación y trasplantes, una celebración que recuerda la generosidad de quienes regalan vida y la urgencia de reducir las largas listas de espera.

Compra tu “cachito”, entérate del diseño conmemorativo y acompáñanos a conocer por qué este sorteo aún tiene más valor que el premio en efectivo. Asimismo, aquí te daremos a conocer los números ganadores del sorteo de este 28 de septiembre.

Lista completa de resultados del Zodiaco 1720 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? En unas horas te daremos a conocer la lista completa de números ganadores.

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1720 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1720

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1720 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1720 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: