Mariazel recibe escalofriante mensaje de amenaza en redes sociales

Mariazel Integrantes del programa Me Caigo de Risa

La conductora y actriz Mariazel Olle, conocida por su participación en el programa Me Caigo de Risa, se convirtió nuevamente en víctima de amenazas de muerte a través de redes sociales. La situación, generó indignación entre sus seguidores y reflejó el creciente problema de violencia digital que enfrentan figuras públicas y usuarios comunes por igual.

La amenaza directa contra Mariazel

A través de su cuenta oficial de Facebook, Mariazel compartió que un usuario le envió un mensaje con palabras escalofriantes: “Pronto tu cabeza aparecerá en una hielera”. La conductora explicó que, aunque los mensajes violentos no son la mayoría, de vez en cuando recibe comentarios con la intención de intimidarla o generarle miedo.

“Suena duro, ¿verdad? Pero más duro es lo que vivimos todos los días en redes sociales: amenazas, insultos y un odio que se esconde detrás de una pantalla”, escribió Mariazel, evidenciando la normalización de este tipo de agresiones en línea.

La presentadora de televisión explicó que, tras experiencias anteriores, ha aprendido a documentar las agresiones sin poner en riesgo su cuenta. En junio de 2024, tras publicar capturas de mensajes amenazantes, Facebook suspendió su perfil durante varios meses, lo que provocó indignación entre sus seguidores.

Mariazel: así compartió la amenaza

Para evitar un nuevo bloqueo, esta vez Mariazel describió la amenaza en un post público y compartió la captura de pantalla del mensaje únicamente en sus historias de Facebook.

De esta manera, logró mostrar al responsable y el contenido de la agresión, sin que la plataforma le eliminara la publicación ni le suspendiera la cuenta.

Mariazel denuncia amenazas

La denuncia recibió apoyo inmediato de sus seguidores, muchos de los cuales expresaron solidaridad y le aconsejaron emprender acciones legales. Mariazel confirmó que mantiene un proceso legal que comenzó hace ocho meses, derivado de amenazas anteriores, y que a pesar del desgaste que representa, no piensa dar marcha atrás.

La conductora concluyó su mensaje con un llamado a la reflexión sobre el uso de las redes sociales: “Ojalá algún día las redes solo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo. Y mientras tanto, gracias infinitas a quienes eligen la bondad y me acompañan con cariño. Ustedes hacen la diferencia”.

Especialistas en seguridad digital advierten que, aunque plataformas como Facebook cuentan con mecanismos de denuncia, las sanciones a los agresores son insuficientes y muchas veces recaen sobre las víctimas, dejando a los usuarios vulnerables y expuestos al acoso constante.