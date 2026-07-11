¿Haaland destrona a México? La playera de Noruega supera a la de México y desata una fiebre inesperada rumbo al Mundial 2026

El Mundial 2026 ha dejado muchas historias curiosas, pero pocas tan llamativas como la que hoy se vive en los principales corredores comerciales de la Ciudad de México. Mientras hace apenas unos días la playera de la Selección Mexicana era la reina de los puestos, ahora el protagonismo cambió.

La nueva gran sensación es la camiseta de Noruega, impulsada por el enorme momento futbolístico de Erling Haaland, quien no solo se ha convertido en uno de los goleadores del torneo, sino también en el futbolista favorito de miles de mexicanos tras la eliminación del Tricolor.

En zonas como Tepito y el Centro Histórico, comerciantes reportan que el jersey noruego es actualmente uno de los artículos con mayor demanda, incluso por encima del uniforme nacional.

¿Por qué los mexicanos ahora quieren la playera de Noruega?

Después de que Inglaterra eliminó a México del Mundial, una buena parte de la afición encontró un nuevo equipo al cual apoyar. Ese lugar lo ocupó Noruega, principalmente por el carisma de Erling Haaland, quien ha interactuado constantemente con seguidores mexicanos en redes sociales.

Todo explotó cuando el delantero respondió con un “¿Y si sí?” a un aficionado mexicano que le pidió “vengar” al Tricolor frente a Inglaterra. La publicación se volvió viral y terminó alimentando todavía más el cariño de los aficionados hacia el atacante escandinavo.

A eso se suman los memes, videos, montajes y publicaciones que durante los últimos días han convertido a Haaland en una especie de “mexicano honorario”, un fenómeno que rápidamente salió de internet para reflejarse en las ventas de playeras.

Tepito se adapta a las tendencias más rápido que nadie

En mercados populares como Tepito, los vendedores están acostumbrados a reaccionar casi de inmediato a cualquier tendencia.

Si un jugador se vuelve viral o una selección comienza a generar conversación, las camisetas aparecen prácticamente al día siguiente en los puestos.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con Noruega.

Lo llamativo es que muchos compradores ni siquiera siguen habitualmente al futbol noruego; simplemente quieren formar parte del fenómeno que domina las conversaciones entre aficionados.

Las redes sociales impulsan la Haalandmanía

Lo que sucede con las camisetas confirma el enorme poder que tienen las redes sociales durante un evento de alcance mundial.

Las interacciones de Erling Haaland con aficionados mexicanos, los videos virales y las mujeres involucrándose con la trayectoria y momentos divertidos del futbolista, han logrado que el apoyo sea para Noruega.

Todos los memes y reels terminaron convirtiéndose en publicidad gratuita para la selección europea. Incluso la Embajada de Noruega en México agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de la afición mexicana antes del duelo frente a Inglaterra.

Este respaldo también ha sido visible en plataformas como Reddit, donde miles de usuarios han manifestado que seguirán apoyando al conjunto escandinavo durante el resto del torneo, más por admiración hacia Haaland que por un deseo de revancha deportiva.

Un Mundial donde las camisetas (incluso las pirata) también cuentan historias

Más allá del resultado que consiga Noruega, la Haalandmanía ya dejó una huella inesperada en México.

La fiebre por el delantero demuestra que el futbol moderno ya no solo se juega en la cancha. También se disputa en redes sociales, entre memes, videos virales y comunidades capaces de convertir a un jugador extranjero en un momento divertido en el nuevo ídolo de miles de aficionados.

Mientras el Mundial continúa, en Tepito ya quedó claro quién lleva la delantera en las ventas: la camiseta roja de Noruega, con el nombre de Haaland, es hoy el uniforme más buscado por quienes todavía quieren tener un motivo para seguir disfrutando la Copa del Mundo.