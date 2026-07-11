Noruega vs Inglaterra: pronóstico horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber del duelo que define a un semifinalista del Mundial 2026

Noruega vs Inglaterra: horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber del duelo que define a un semifinalista del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 continúan con uno de los partidos más atractivos del torneo. Noruega e Inglaterra medirán fuerzas este sábado 11 de julio en un encuentro que promete emociones de principio a fin y que pondrá frente a frente a varias de las máximas figuras del futbol europeo.

La selección noruega llega con la confianza por las nubes después de protagonizar una de las grandes sorpresas del campeonato al eliminar a Brasil. Del otro lado aparece una Inglaterra que dejó fuera a México y que mantiene intacta su aspiración de conquistar la Copa del Mundo.

Con talento en ambos planteles y dos proyectos que han mostrado un futbol sólido durante el torneo, el boleto a las semifinales estará en juego durante 90 minutos que podrían convertirse en uno de los mejores partidos del Mundial.

¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026?

El partido entre Noruega e Inglaterra se disputará este sábado 11 de julio de 2026.

Horario en México (tiempo del centro):

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas

15:00 horas Fase: Cuartos de final

Cuartos de final Sede: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos

Mientras en España el encuentro comenzará a las 21:00 horas, para los aficionados mexicanos la cita será a media tarde, en un horario ideal para seguir uno de los encuentros más esperados de esta ronda.

¿Dónde ver EN VIVO el Noruega vs Inglaterra?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las plataformas con los derechos oficiales de transmisión del torneo.

Las opciones para ver el partido incluyen:

DAZN Mundial

Plataformas oficiales con derechos de transmisión en cada país

También habrá cobertura minuto a minuto con estadísticas, alineaciones, incidencias y resultado en tiempo real en distintos portales deportivos.

Haaland y Bellingham encabezan un duelo lleno de estrellas

Si hay un atractivo especial para este compromiso es la calidad de los futbolistas que estarán sobre el terreno de juego.

Noruega deposita buena parte de sus esperanzas en Erling Haaland, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ha sido determinante para llevar a su selección hasta esta instancia. Junto a él destaca Martin Ødegaard, cerebro del mediocampo y uno de los jugadores con mayor visión del torneo.

Inglaterra, por su parte, cuenta con un plantel repleto de figuras encabezadas por Jude Bellingham, además de elementos experimentados que han convertido al conjunto dirigido por Thomas Tuchel en uno de los favoritos para levantar el trofeo.

Un partido marcado por las bajas y las dudas físicas

Aunque ambas selecciones llegan con planteles competitivos, el encuentro también estará rodeado por algunas preocupaciones médicas.

En los días previos se reportó un brote de enfermedad viral que afectó a integrantes de ambas delegaciones. En Inglaterra hubo inquietud por el estado físico de Declan Rice, mientras que en Noruega varios jugadores y miembros del cuerpo técnico presentaron síntomas leves.

Pese a ello, todo apunta a que los equipos podrán contar con la mayoría de sus futbolistas para disputar un encuentro que definirá al siguiente semifinalista del Mundial 2026.

Pronóstico del Noruega vs Inglaterra

Inglaterra parte con una ligera ventaja gracias a su plantilla y la experiencia de varios de sus futbolistas en partidos de alta exigencia. Sin embargo, Noruega ya demostró que puede competir contra cualquier rival tras sorprender en la ronda anterior, por lo que se espera un duelo muy parejo.

El pronóstico apunta a un partido con oportunidades para ambos equipos, ya que las dos selecciones cuentan con delanteros capaces de marcar la diferencia.

Un marcador de 2-1 a favor de Inglaterra podría ser uno de los escenarios más probables, aunque no se descarta que el encuentro se mantenga intenso y equilibrado durante gran parte del tiempo.

Con dos estilos distintos, figuras internacionales y un lugar en las semifinales como recompensa, el choque entre Noruega vs Inglaterra tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026.