Reabren investigación del caso Isak Andic por homicidio; hijo Jonathan Andic principal sospechoso

El fallecido dueño de Mango Isak Andic junto a si hijo Jonathan Andic Especial

Un giro inesperado ha sucedido con el caso de Isak Andic, el fallecido propietario de la firma de ropa Mango, cuya muerte había sido clasificada con un accidente. Ahora, su hijo Jonathan Andic se ha convertido en el principal sospechoso del caso.

Este hecho se suscita luego de que los Mossos d’Esquadra detectaran inconsistencias en las declaraciones de Jonathan. Por ello, el caso ha sido reabierto y las indagatorias siguen su curso para esclarecer la misteriosa muerte del empresario.

¿Qué le pasó a Isak Andic?

El pasado 14 de diciembre de 2024, Isak Andic, de 71 años, murió tras caer por un desnivel de unos 150-300 metros cuando realizaba una excursión por el paraje de Collbató, en la sierra de Montserrat (Cataluña) junto a su hijo Jonathan.

En un primer momento, el caso fue considerado un accidente típico de montaña: caída fatal, sin indicios de delito. En enero de 2025 el juzgado había archivado provisionalmente la causa.

Pese al archivo provisional, el cuerpo de los investigadores no se detuvo. Durante marzo-abril de 2025 se reabrió la investigación luego de que la policía catalana, Mossos d’Esquadra, pusiera en duda algunos detalles de las versiones de la muerte, específicamente de Jonathan, y sobre el lugar del suceso.

Asimismo, uno de los detalles que ha llamado la atención en las investigaciones son los mensajes que padre e hijo intercambiaron unos días antes del fallecimiento, pues denotan tensión en su conversación.

Aquí entra el papel de Estefanía Knuth, golfista y pareja de Isak Andic. La mujer señaló que la relación entre ambos se había mermado desde 2025, a partir de que Isak delegó responsabilidades de la empresa a su hijo Jonathan, luego vino el conflicto más fuerte debido al rumbo financiero de la empresa, que atravesaba un periodo de pérdidas.

El conflicto siguió después de su muerte

A pesar del deceso de Isak, lejos de acrecentar la unión entre la familia, los problemas siguieron, dado que según el testamento, la fortuna de Andic, estimada en cientos de millones de euros, debía repartirse en partes iguales entre sus tres hijos. No obstante, Jonathan y sus dos hermanas menores entraron en una serie de desacuerdos.

Knuth también fue partícipe de dicha herencia al recibir más de 70 millones de euros por ser la pareja del fallecido.

¿Qué dicen las partes implicadas?

La familia Andic ha publicado un comunicado donde afirma que “continuará cooperando con las autoridades competentes” y manifiesta su confianza en que el proceso demostrará la inocencia de Jonathan. Por su parte, la policía catalana mantiene silencio público por el carácter reservado de la instrucción, y no ha ofrecido más declaraciones sobre posibles cargos.

En este sentido, el caso sigue abierto, pues aún quedan cabos por atar. Las autoridades competentes continuarán con las pruebas periciales, comunicaciones y movimientos financieros tanto del fallecido como del nuevo sospechoso del fallecimiento de Isak Andic.

De lo contrario, el caso podría cerrar nuevamente como accidente.Mientras tanto, la causa seguirá bajo secreto de sumario y los detalles permanecerán guardados hasta que un nuevo auto del juzgado lo permita.