¿Qué pasó con Fofo Márquez? ¿Sigue en la cárcel? Información actualizada de su caso (FGJ)

Este proceso penal se deriva del polémico caso del “Fofo” Márquez en 2024. Tras agredir a una mujer a golpes en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan de Juárez, Estado de México, identificada como Edith “N”, las autoridades judiciales determinaron su culpabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

A pesar de los alegatos de su defensa, las autoridades determinaron su responsabilidad en los hechos y deberá cumplir una sentencia en prisión y pagar una multa de más de 36 mil pesos, los cuales se establecen que serán destinados al tratamiento psicológico de la víctima.

¿Qué está pasando actualmente con el caso del “Fofo” Márquez?

Después de ser sentenciado y permanecer en reclusión, su equipo de abogados pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proceso penal para establecer los criterios que se deberían tomar para determinar si las agresiones violentas por parte del “Fofo” Márquez, en contra de la víctima, podrían constituir una tentativa de feminicidio.

Aunado a estos hechos, la mañana del lunes 29 de junio la SCJN rechazó oficialmente la solicitud para atender el juicio de amparo promovido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

La iniciativa fue rechazada de forma unánime con siete votos en contra, por lo que Rodolfo Márquez no podrá reducir su condena.

Por lo cual su expediente será devuelto formalmente a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, para determinar si el argumento de su defensa podría modificar o ratificar los años de cárcel impuestos.

El “Fofo” Márquez cuenta con una sentencia de 17 años de prisión

Con el recurso presentado ante la Corte se pretendía una revisión detallada sobre la legalidad de la sentencia de 17 años y seis meses de prisión que le fue impuesta por la tentativa de feminicidio en contra de Edith “N”.

¿Rodolfo Márquez va a salir de la cárcel?

Hasta el momento, se espera que el joven se mantenga recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores en Texcoco, donde continuará cumpliendo su condena mientras concluyen las últimas instancias legales emitidas por su defensa.