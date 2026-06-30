La Casa de los Famosos México 2026 ¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México 2026? Ya se perfilan algunos integrantes

La expectativa terminó para los amantes del drama y las transmisiones 24/7: La Casa de los Famosos México 2026 está afinando los últimos detalles para abrir sus puertas. Mientras ya comienzan a perfilarse algunos integrantes que llenarán la casa de polémica, aquí conocerás todo lo que necesitas saber, incluyendo la fecha oficial de inicio de este esperado reality show.

¿Cuándo es la fecha de estreno de La Casa de los Famosos México 2026?

La fecha oficial confirmada para el gran estreno de la nueva temporada es el próximo domingo 19 de julio de 2026. La gala de apertura se transmitirá en vivo a través de Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 8:30 PM, marcando el inicio de diez semanas de encierro absoluto.

¿Quiénes serán los conductores y el equipo de producción?

Para esta edición de 2026, la producción ha decidido mantener la fórmula ganadora que ha cautivado a la audiencia. Galilea Montijo regresa como la conductora principal de las galas de nominación y eliminación de los domingos, aportando su carisma y experiencia.

Junto a ella, Diego de Erice y Odalys Ramírez se encargarán de guiar los resúmenes diarios de lunes a viernes. Por otro lado, Marie Claire Harp será la encargada de la cobertura en plataformas en línea, para darle seguimiento a lo que sucede dentro de la casa.

¿Qué se sabe sobre los nuevos habitantes y los famosos confirmados?

Aunque la lista completa de famosos se mantiene en secreto por cuestiones de contrato, la productora del reality. Rosa María Noguerón dio una fecha tentativa, que a la fecha confirmada es este 5 de julio de 2026

También se dio a conocer el calendario oficial para revelar a los conductores de La Casa de los Famosos México:

Lunes 29 de junio : Se reveló al primer conductor en el programa Hoy.

: Se reveló al primer conductor en el programa Hoy. Martes 30 de junio : Se anunciará al segundo y tercer conductor en Cuéntamelo Ya!

: Se anunciará al segundo y tercer conductor en Cuéntamelo Ya! Miércoles 1 de julio : Se dará a conocer al cuarto y quinto conductor en Hoy.

: Se dará a conocer al cuarto y quinto conductor en Hoy. Jueves 2 de julio: Se revelará al sexto y último conductor en Cuéntamelo Ya!

¿Dónde se podrá ver la transmisión en vivo 24/7?

Al igual que en sus entregas anteriores, el contenido sin censura y las cámaras en vivo las 24 horas del día estarán disponibles de forma exclusiva a través de la plataforma ViX. Para la televisión abierta, el público podrá sintonizar los resúmenes de lunes a viernes por El Canal 5, mientras que en los domingos estelares, su transmisión es por Las Estrellas.