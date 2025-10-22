¿Quien es el dueño actual de La Casa de Toño?

¿Quién es el dueño de La Casa de Toño? Esto es todo lo que tienes que saber sobre la popular cadena

La Casa de Toño es una cadena de comida rápida enfocada en la gastronomía popular mexicana. Amada por muchos y odiada por otros, centralizada en la Ciudad de México, el sabor de su emblemático pozole, llevó un local común fundado en 1978 a más de 60 sucursales.

Justo en la calle Floresta de la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, un joven de 18 años llamado Marco Antonio Campos, “Toño”, montó un pequeño puesto de quesadillas y antojitos.

En ese entonces estaba estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Valle de México, pero su instinto emprendedor lo llevó a expandir ese modesto negocio que empezó “en la banqueta” de su casa.

El nombre “La Casa de Toño” surgió por la cercana relación con los clientes y la expresión “vamos a la casa de Toño”. Esa combinación de familiaridad y sabor fue clave para que el proyecto construyera el concepto que lo haría grande.

Para el año 2000 ya el local original había crecido dentro de la vivienda de los Campos, y de ahí, vino una expansión se volvió imparable.

¿Quién es “Toño” de La Casa de Toño?

Marco Antonio “Toño” Campos, de 57 años de edas, es el fundador y rostro (aunque de bajo perfil) del imperio gastronómico. De acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, él posee alrededor del 95% de las acciones de la empresa que opera la cadena.

Aunque hoy en día, su vida personal es poco pública, su legado en los antojitos no deja duda: transformar un negocio familiar en un modelo de éxito en el sector restaurantero mexicano, priorizando la calidad de sus productos, un sabor particular y la velocidad de su servicio.

La Casa de Toño cuenta con más de 60 sucursales en la Ciudad de México y Estado de México. Entre sus platillos más destacados, el pozole rojo o blanco, acompañados de chile, tostadas, aguacate, crema… y claro, los reconocidos sopes, quesadillas, flautas y aguas de horchata o jamaica.