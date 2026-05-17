MasterChef 24/7: quién es el influencer confirmado como primer participante para 2026

Master Chef 24/7: Este es el primer participante confirmado Especial

La cocina más famosa de México ya comenzó a darnos las primeras noticias y esta vez lo hará con una fórmula distinta, más cercana a las redes sociales, al streaming y al consumo en tiempo real. En este sentido, la nueva edición de MasterChef 24/7 ya tiene a su primer participante confirmado y se trata de uno de los creadores de contenido gastronómico más populares del momento: Julio Vázquez.

Este anuncio revela la intención de los productores de integrar el universo de influencers, transmisiones permanentes y audiencias digitales que consumen contenido durante todo el día.

¿Quién es Julio Vázquez?

Julio Vázquez se ha convertido en una figura reconocida dentro del contenido gastronómico en TikTok e Instagram gracias a su estilo relajado, recetas prácticas y videos enfocados en cocina y mixología.

El influencer regiomontano suma millones de seguidores en redes sociales y ha logrado conectar con audiencias jóvenes que consumen contenido culinario corto y dinámico. De acuerdo con el conteo de sus redes sociales, acumula más de 3 millones de seguidores en TikTok y en Facebook 791 mil seguidores.

Su llegada al reality no ocurrió de manera convencional. La producción lanzó una dinámica digital donde distintos influencers participaron para intentar quedarse con un lugar oficial dentro del programa. Finalmente, el público votó y eligió a Julio como el primer confirmado de la temporada.

¿Cuándo empieza MasterChef 24/7?

El lanzamiento de MasterChef México 2026 está previsto para el domingo 17 de mayo a las 20:00 horas. El programa podrá verse a través de Azteca, mientras que su formato extendido 24/7 se ofrecerá en Disney+.

Desde que se dio a conocer la noticia, la expectativa no ha dejado de crecer entre los fans del reality y los usuarios en redes, sobre todo por la incorporación de influencers en esta nueva edición.