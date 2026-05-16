Resultados Melate Retro 1634 hoy: números ganadores del sorteo del 16 de mayo de 2026 y bolsa de 5.5 millones

La noche de este sábado estuvo al limite para quienes probaron suerte en el Melate Retro, uno de los sorteos favoritos de los mexicanos por su dinámica clásica y sus millonarios premios.

En esta edición 1634, la bolsa garantizada alcanzó los 5.5 millones de pesos, una cifra que convirtió al sorteo en el sueño de muchos.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

El encanto del Melate Retro está en su estilo tradicional. A diferencia de otras modalidades más recientes, aquí los participantes deben elegir 6 números del 1 al 56, reviviendo la mecánica clásica que durante años atrapó a generaciones enteras.

El sorteo se realiza todos los martes y sábados a las 9:00 pm, tiempo del centro de México, mediante una urna con 56 esferas numeradas.

Durante el procedimiento se extraen siete bolas:

Las primeras seis corresponden a los números naturales.

La séptima funciona como número adicional.

Quienes logren acertar toda la combinación se llevan el premio mayor, aunque también existen otras categorías con premios menores dependiendo de la cantidad de aciertos.

Las formas para participar en el Melate Retro

Una de las razones por las que el Melate Retro sigue siendo tan popular es la facilidad para jugar. Los participantes tienen distintas maneras de registrar su combinación:

Llenar el volante tradicional

Los jugadores pueden seleccionar manualmente sus números favoritos en un volante que incluye cinco casillas para distintas combinaciones.

Dictar los números al vendedor

Otra opción consiste en proporcionar la combinación directamente al agente autorizado para que genere el boleto.

Comprar un Melatico

Para quienes prefieren dejar todo en manos del azar, existe el popular “Melatico”, una modalidad automática que genera números aleatorios.

Números ganadores Melate Retro 1634

Los números ganadores del Melate Retro hoy se revelan en punto de las 9:00 pm,

POR CONFIRMAR

La combinación oficial puede actualizarse en cualquier momento tras la validación final del sorteo.