Emiliano Aguilar se le va a la yugular a su familia con estas fotos y les llama “familia de perros”

Emiliano Aguilar arremete contra su familia con estras controversiales fotos Especial

Emiliano Aguilar dio de qué hablar hace un par de días, tras la publicación de tres fotografías hechas con IA en la que se le ve caminando por una calle y paseando con cinco perros pug de color negro. Sin embargo, la controversia va más allá, pues los perros portan gorras con los nombres de su padre y de sus medios hermanos: Pepe, Ángela, Aneliz y Leonardo.

A partir de esta publicación el debate se abrió. Pues la cosa no paró ahí. También publicó dos imágenes más en las que aparece Christian Nodal abrazando a Pepe Aguilar y otra más de Leonardo abrazando a su padre.

Las fotos controvertidas de Emiliano Aguilar Foto vía Instagram

A estas imágenes les acompañó un texto como copy contundente que dice: “Pronto van a ver que yo solo, sin ayuda de papi, la esposa que trae un lado y el p*nche jaripeo, ando forjando mi carrera artística. Soy nuevo, pero este mundo va a ser mío, se los prometo. Familia de perros“, escribió el rapero.

De inmediato la ola de comentarios se desató y muchos usuarios apoyaron dichas imágenes y la relación que guarda actualmente con su familia.

¿Por qué Emiliano Aguilar tiene problemas con su familia?

El conflicto en la dinastía Aguilar no es reciente, y es que Emiliano declaró en una entrevista que este alejamiento con su padre se debe a la falta de interés para reunirse con él y apoyarlo.

De acuerdo con la versión de Emiliano, este le mandaba mensajes a Don Pepe sin obtener nunca respuesta. Debido a esta falta de comunicación, Emiliano decidió alejarse por su estabilidad emocional. Incluso, Pepe declaró en una entrevista que no conoce a sus nietas (hijas de Emiliano) y confesó que lleva más de dos años sin estar en contacto con su hijo.

El conflicto escaló en la reciente entrega de los Billboard Latin Music Awards de este 2025, en la que Emiliano señaló que su familia habría hecho lo posible para que no fuese invitado a la ceremonia. Sin embargo, recibió la invitación, pero aseguró que recibió malos tratos de parte de la organización y el personal de dicho evento.

“La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así. Eres un culero, te pasaste de lanza", arremetió.