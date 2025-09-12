Fotos Polaroid con tus artistas favoritos usando IA: cómo hacerlas y los riesgos que corre tu privacidad

Polaroids creadas con IA podrían estar poniendo en riesgo tu seguridad

Fotos Polaroid con famosos por IA: diversión sí, posibles riesgos también

Seguramente ya viste a varios de tus amigos subiendo a sus redes sociales una Polaroid creada con inteligencia artificial (IA) con El Malilla, Taylor Swift, Sabrina Carpenter y otras estrellas del momento y, el FOMO, que te invade te obliga a querer saber cómo lo lograron.

Esta tendencia ha surgido gracias a apps como Gemini que lo hacen posible, pero ojo: lo que parece “inofensivo” puede traer consecuencias si no sabes lo que ocurre detrás de la pantalla.

¿Cómo se crea una foto Polaroid con IA?

Aquí te va el truco para lograr esa imagen como si realmente estuvieras con la celebridad:

Paso a paso

Selecciona tu foto: de preferencia, que luzca bien iluminada y con tu rostro claro. Evita que esté borrosa. Elige al artista: puede ser un cantante, actor o figura pública. Es importante que la imagen de él o ella también tenga buena nitidez. Define el “prompt” correcto: esto hace referencia a las instrucciones que le das a la IA para crear. Por ejemplo: “haz una foto estilo Polaroid con flash tenue, ligeramente desenfocada, con luz cálida de fondo blanco, en donde [nombre del artista] y yo estemos mirándonos al frente, como amigos / pareja / etc.” Arréglale detalles si es necesario: Fondo neutro, colores, posa natural, evita filtros exagerados.

Riesgos reales de subir tus fotos para usar IA

Porque sí, aquí viene lo que no todos te cuentan al querer divertirte creando estas imágenes.

¿Qué puede pasar?

Uso indebido de tus imágenes : Al subir fotos, muchas plataformas las integran a bases de datos que se usan para “entrenar” algoritmos. Lo que significa que tu rostro podría aparecer en otros lugares sin que lo autorices.

: Al subir fotos, muchas plataformas las integran a bases de datos que se usan para “entrenar” algoritmos. Lo que significa que tu rostro podría aparecer en otros lugares sin que lo autorices. Suplantación de identidad : Alguien podría usar tu imagen para hacerse pasar por ti.

: Alguien podría usar tu imagen para hacerse pasar por ti. Deepfakes : Tu cara podría ser manipulada digitalmente para aparecer en contextos que tú no elegiste ni autorizaste.

: Tu cara podría ser manipulada digitalmente para aparecer en contextos que tú no elegiste ni autorizaste. Exposición innecesaria: Filtraciones, hackeos, o que la información quede guardada indefinidamente.

Cómo protegerte y seguir disfrutando

No todo es malo; con un poco de cuidado puedes divertirte sin complicaciones.

H3: Consejos prácticos

Lee la política de privacidad de la app o plataforma antes de subir tus fotos. Verifica si permiten eliminar tus datos más tarde.

de la app o plataforma antes de subir tus fotos. Verifica si permiten eliminar tus datos más tarde. Usa fotos que no sean tan personales , sin contexto íntimo o que puedan comprometerte.

, sin contexto íntimo o que puedan comprometerte. Busca herramientas que den transparencia sobre qué hacen con tus imágenes.

Considera editar tú mismo con programas confiables si prefieres mayor control.

Cambia un poco los prompts si la IA tiene restricciones con figuras públicas; a veces solo es cuestión de creatividad para seguir cumpliendo tus deseos.

La moda de las fotos Polaroid con artistas usando IA se ve súper cool, permite imaginar lo inimaginable y compartir creatividad. Pero recuerda: detrás de cada imagen hay privacidad, derecho de imagen y riesgos que se pueden minimizar siendo consciente. Disfruta, crea, pero protégete.