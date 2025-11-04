WhatsApp Web sufre caída general este martes 4 de noviembre

Caída de WhatsApp Web La versión de escritorio de la aplicación de mensajería está reportando fallas generales.

En las primeras horas del día, cientos de personas están reportando que la versión web de WhatsApp está sufriendo problemas en sus computadoras. La falla ha sido reportada por diferentes usuarios en internet, confirmado la falla de la plataforma, misma que continúa funcionando de forma regular en su versión de app.

Esta mañana se registró una interrupción en el servicio de la versión de escritorio de WhatsApp, WhatsApp Web, que afectó a usuarios en diversos países, incluyendo México. Según reportes en tiempo real, muchos no pudieron iniciar sesión o enviaron mensajes, lo que generó una oleada de quejas en redes sociales.

Algunos usuarios comenzaron a reportar desde primeras horas del día que al intentar abrir WhatsApp Web aparecía un error de conexión o bien que los mensajes quedaban estancados en el estado “Enviando”. En la plataforma DownDetector se observó un incremento en los reportes de fallas para el servicio web de WhatsApp.

Por su parte, el sitio de verificación de estado para WhatsApp Business indicaba que no había incidencias conocidas, lo que sugiere que la interrupción pudo haber sido parcial o localizada.