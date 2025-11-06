Estas son algunas de las 27 cirugías que pusieron en riesgo la vida de la “Barbie humana”, Bárbara Jankavski

Recientemente, fue difundida la muerte de la influencer brasileña, Bárbara Jankavski, también conocida como la “Barbie humana”, de tan solo 31 años de edad en la ciudad de São Paulo, Brasil.

La joven era conocida en redes sociales por su obsesión por parecerse a la popular muñeca de Mattel, lográndolo paulatinamente con diversas intervenciones quirúrgicas y procedimientos estéticos, los cuales eran documentados principalmente en su cuenta de Instagram como parte de su contenido.

La “Barbie humana”, compartía sus citas médicas, su proceso de recuperación y resultados de forma abierta con sus seguidores, quienes eran principalmente mujeres, las cuales apoyaban y aplaudían las cirugías y tratamientos de Jankavski.

¿Qué cirugías se había hecho la “Barbie humana”, Bárbara Jankavski?

De acuerdo con algunos datos encontrados en distintos medios brasileños, dentro de sus 27 cirugías y procedimientos estéticos e intervenciones quirúrgicas para ser lo más similar posible a la muñeca que tanto le gustaba, se encuentran:

Cinco rinoplastias

Una liposucción en el cuello

Una abdominoplastia

Liposucción de piernas

Levantamiento de cejas

Lifting semi temporal

Inyección de labios con ácido hialurónico

Bótox

¿De qué murió la “Barbie humana”?

De acuerdo con los primeros informes, Bárbara Jankavski se encontraba en un domicilio acompañada del defensor público, Renato Campos Pinto de Vitto, quien presuntamente habría contratado a la “Barbie humana” para recibir “servicios sexuales”.

Tras quedarse dormida, Campos habría notado que la joven no contaba con signos vitales, por lo que llamó a los servicios de emergencia, quienes intentaron reanimarla sin éxito.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha determinado si su muerte se debe a alguna de sus cirugías o su recuperación. Decenas de fans ya se han despedido de Bárbara Jankavski haciendo comentarios en las últimas publicaciones de sus redes sociales.