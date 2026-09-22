Disfraces de Halloween para mascotas: dónde conseguir modelos épicos, baratos y en todas las tallas para tu perrito o gatito

Halloween y el Día de Muertos ya están a la vuelta de la esquina y, los últimos años, la euforia por encontrar el atuendo perfecto no solo aplica para los humanos. Hoy en día, integrar a las mascotas de la casa es igual de importante. Desde pequeños accesorios hasta trajes elaborados de superhéroes o monstruos clásicos, la búsqueda de ropa para mascotas se dispara en estas fechas y, desde luego, todos queremos encontrar la opción más bonita y barata del mercado.

¿Dónde comprar disfraces para mascota baratos en CDMX?

El mercado actual ofrece múltiples alternativas que van desde sitios de internet hasta tianguis locales y tiendas de autoservicio. Buscar disfraces baratos para perros o gatos ya no significa conformarse con algo de baja calidad. Plazas comerciales y mercados populares en la Ciudad de México suelen surtir sus pasillos con semanas de anticipación, ofreciendo desde trajes de calabaza hasta arneses con alas de murciélago ideales para los mininos.

Disfraces para mascotas en el Mercado de Jamaica

Ubicado en la colonia Jamaica, Venustiano Carranza, Ciudad de México, este lugar no solo ofrece flores. La oferta para las mascotas en esta temporada le da prioridad a miles de opciones para disfrazar a tu michi o a tu lomito al mejor precio posible según tus gustos y su talla.

Disfraces para mascotas en el Centro Histórico de la CDMX

En la popular Calle del Correo Mayor del Centro Histórico de la Ciudad de México podrás encontrar cientos de opciones para transformar a tu mascota en un adorable monstruo, o bien, un pan de muerto si así lo deseas.

Las opciones son infinitas y, desde luego, de acuerdo con tamaño de tu mascota, podrías encontrar opciones desde los $35 pesos.

Supermercados, Amazon, Mercado Libre, emprendimientos y más...

Para quienes prefieren comprar desde la comodidad de su casa, las plataformas digitales se convierten en la herramienta que va a facilitar el proceso. Sitios oficiales y emprendimientos en redes sociales lanzan promociones especiales con envío rápido. La ventaja de las tiendas en línea radica en la variedad de tallas para mascotas, un factor crítico considerando que un Chihuaha y un Gran Danés requieren prendas con cortes completamente distintos para evitar accidentes o incomodidad.

Tips para elegir el disfraz ideal

Antes de dar el paso y adquirir accesorios de Halloween para gatos o perros, la prioridad siempre debe ser el bienestar animal. Un buen disfraz debe permitir que la mascota camine, respire, brinque y haga sus necesidades sin ninguna restricción.

Revisa el material: Opta por telas ligeras, respirables y libres de piezas pequeñas que puedan ser ingeridas por accidente

Opta por telas ligeras, respirables y libres de piezas pequeñas que puedan ser ingeridas por accidente Mide a tu compañero: No te fíes solo de las etiquetas de talla estándar. Toma la medida del cuello, el lomo y el pecho antes de pagar

No te fíes solo de las etiquetas de talla estándar. Toma la medida del cuello, el lomo y el pecho antes de pagar Prioriza la movilidad: Si notas que tu perro o gato se congela, se estresa o intenta quitarse la prenda con desesperación, lo ideal es optar por algo más sencillo, como una bandana temática o un collar decorativo

Con un poco de paciencia y comparando precios entre distintas opciones, es totalmente posible hacer que los consentidos del hogar se vean adorables esta temporada.