Sorteo Mayor 4028 de la Lotería Nacional 22 de septiembre 2026 Foto: La Crónica

Este martes 22 de septiembre, la Lotería Nacional celebrará el Sorteo Mayor 4028, una edición especial dedicada a conmemorar los aniversarios de dos importantes recintos culturales de México: los 80 años de la Biblioteca de México y los 20 años de la Biblioteca Vasconcelos.

El sorteo tendrá un premio mayor de 21 millones de pesos, repartido entre las tres series del billete. El cachito tiene un costo de 30 pesos y quienes compren una serie completa pueden aspirar a un premio de hasta 7 millones de pesos.

Si compraste un cachito o una serie del Sorteo Mayor 4028, aquí podrás consultar los números ganadores, los principales premios, los reintegros y las formas oficiales de comprobar si tu billete resultó premiado.

Resultados del Sorteo Mayor 4028 de hoy 22 de septiembre

Resultados Sorteo Mayor 4028: números ganadores y premios del 22 de septiembre Foto: Lotería Nacional

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4028 de la Lotería Nacional

La difusión del sorteo se realizó en tiempo real mediante el canal oficial de YouTube de la institución. A lo largo de la transmisión, miles de usuarios siguieron cada fase del proceso, desde la extracción de números hasta la revelación del premio mayor.

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4028 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4026 inició a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, siguiendo el calendario habitual de la Lotería Nacional.

¿Cuándo y dónde se realiza el Sorteo Mayor 4028?

La edición 4028 se celebrará este martes 22 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas.

La sede será el Teatro Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Lotería Nacional también contempla una transmisión en línea para quienes quieran seguir la celebración del sorteo desde casa.

¿Cuánto dinero entrega el Sorteo Mayor 4028?

El premio principal de esta edición es de 21 millones de pesos en tres series.

La distribución depende de la cantidad de series o cachitos que haya adquirido cada participante:

Tres series: hasta 21 millones de pesos por el Premio Mayor.

hasta 21 millones de pesos por el Premio Mayor. Una serie: hasta 7 millones de pesos por el Premio Mayor.

hasta 7 millones de pesos por el Premio Mayor. Un cachito: hasta 350 mil pesos por el Premio Mayor.

El costo establecido por la Lotería Nacional es de 30 pesos por cachito, mientras que una serie completa cuesta 600 pesos. Las tres series tienen un precio total de 1,800 pesos.

¿Qué premios se pueden ganar en el Sorteo Mayor?

El Premio Mayor no es la única forma de obtener dinero. El Sorteo Mayor contempla diferentes categorías de premios, por lo que incluso un número que no aparezca entre los tres principales puede resultar beneficiado.

Premios directos

Son los números que se anuncian durante la celebración del sorteo.

La estructura oficial contempla:

Premio Mayor: 7 millones de pesos por serie y 21 millones por las tres series.

7 millones de pesos por serie y 21 millones por las tres series. Segundo premio: 850 mil pesos por serie y 2.55 millones por las tres series.

850 mil pesos por serie y 2.55 millones por las tres series. Tercer premio: 300 mil pesos por serie y 900 mil por las tres series.

300 mil pesos por serie y 900 mil por las tres series. Además, existen premios de 80 mil, 40 mil, 25 mil, 8 mil y 3 mil pesos por serie, de acuerdo con la cantidad establecida para cada categoría.

Premios por aproximación

También existen premios para números que se encuentran cerca de los tres principales.

De acuerdo con la información oficial, se consideran los números pertenecientes a las mismas centenas de los premios principales. Dependiendo de la posición respecto al número ganador, pueden corresponder premios de diferentes cantidades.

Entre ellos se contemplan:

20 mil pesos para determinados números anteriores y posteriores al Premio Mayor.

10 mil pesos para determinados números anteriores y posteriores al segundo premio.

5 mil pesos para determinados números anteriores y posteriores al tercer premio.

Otros premios dentro de las centenas correspondientes.

Estos premios son particularmente importantes al momento de revisar la lista completa, porque un billete puede tener un beneficio aunque su número no coincida exactamente con alguno de los tres premios principales.

¿Qué son los premios por terminación?

Otra forma de ganar en el Sorteo Mayor es mediante las últimas cifras del número.

La Lotería Nacional establece premios para números cuyas últimas cuatro, tres o dos cifras coincidan con las correspondientes a los principales premios del sorteo.

La distribución contempla, entre otros:

12 mil pesos para determinadas coincidencias de cuatro cifras con el Premio Mayor.

8 mil pesos para determinadas coincidencias de cuatro cifras con el segundo premio.

2 mil pesos para coincidencias de tres cifras con el Premio Mayor.

1,200 pesos para coincidencias de dos cifras con el Premio Mayor.

Por ello, después del sorteo no basta con buscar únicamente el número ganador del Premio Mayor. Si tienes un cachito, conviene revisar la lista completa de premios.

¿Cómo saber si mi cachito ganó?

Una vez terminado el Sorteo Mayor 4028, existen diferentes maneras de comprobar si tu número obtuvo algún premio.

La primera es consultar la lista oficial de premios de la Lotería Nacional, donde aparecen los números premiados.

También existe un verificador de premios, herramienta que permite introducir los datos solicitados para comprobar el resultado de un billete.

La propia Lotería Nacional recomienda consultar sus canales oficiales para conocer los resultados de sus sorteos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4028?

Los resultados oficiales pueden revisarse en los expendios autorizados, donde se colocan listas impresas con los números premiados.

En paralelo, la consulta en línea es otra opción. A través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los participantes pueden ingresar los datos de su billete y conocer de forma inmediata si obtuvieron algún premio.