Ladrones intentaron robar a La Cotorrisa y se van con las manos vacías...¡porque no había nada!

La Cotorrisa Un grupo de delincuentes trataron de asaltar las oficinas de La Cotorrisa

¡Chismesazo en La Cotorrisa!

En un nuevo episodio del popular podcast, los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky dieron a conocer el intento de robo que hubo en las instalaciones de su programa.

El grupo de ladrones iba armado y contaba con herramientas destinadas a abrir casa fuertes; señalaron la posibilidad de que buscaran joyas y objetos de sumo valor.

No obstante, todo lo que hallaron fueron los famosos sets de La Cotorrisa y, pese a su preparación, únicamente obtuvieron el susto de salir despavoridos con las manos vacías, debido a que la Policía de Naucalpan apuró su llegada a las instalaciones.

Así fue el intento de robo a La Cotorrisa

En las imágenes captadas por los dispositivos de seguridad instalados en las oficinas, compartidas por los conductores en su nuevo episodio, se observa un grupo de criminales cubiertos con capuchas y mascarillas de boca ingresar al inmueble.

Sin embargo, su paso inicial es de total confusión, debido a que no parecen hallar los objetos de valor que esperaban, tales como joyas, objetos valiosos o dinero en cajas fuertes.

Mientras se adaptaban a la novedad en su proceso de robo, los delincuentes fueron sorprendidos por el sistema de seguridad que había alertado al personal de La Cotorrisa.

Una persona, identificada como ‘Lalo’ y quien se hallaba en el concierto de su banda preferida, recibió el aviso de allanamiento y advirtió a los criminales por el intercom de la oficina: “Ya va para allá la policía”.

Asustados, los criminales abandonaron lo único que podían llevarse de las oficinas, los aparatos eléctricos, y huyeron antes de la llegada de las autoridades.

Un aplauso a la policía de Naucalpan

Afortunadamente, informaron Pérez y Slobotzky, no había nadie en la oficina al momento que los ladrones ingresaron, por lo que no existieron heridos en el robo frustrado.

Destacaron la pronta respuesta de su personal cercano, ‘Lalo’, pero también señalaron que la respuesta de la policía de Naucalpan fue veloz, porque lo que merecían “sus palmas” en agradecimiento.

El intento de robo a las oficinas de La Cotorrisa no es el único delito que han padecido

Hace dos meses vaciaron la casa de Slobotzky, recordaron los conductores durante el episodio, añadiendo que lo mismo sucedió con la casa del hermano de José Luis y, recientemente en octubre, robaron también la casa de Susana Zabaleta a través de una llamada de extorsión.

Finalmente, recomendaron a sus fanáticos y fanáticas cuidarse durante esta temporada de fin de año, ya que es una época en la que los robos a viviendas aumentan.