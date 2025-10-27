Susana Zabaleta denuncia robo de su casa mientras estaba de vacaciones: “México ya no es seguro”

Susana Zabaleta Reporta en redes sociales que fue víctima de extorsión. (Instagram, vía @susanazabaleta)

Susana Zabaleta reporta en redes sociales que su casa fue saqueada tras un acto de extorsión a la muchacha que trabaja en su domicilio.

De acuerdo con la cantante, no es la primera vez que es víctima de violencia, ya que sus pertenencias han sido robadas anteriormente de distintas formas, “han entrado a robar, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle”, declaró, mostrando su hastío por una situación que, según expresó, sigue y sigue.

En el video extendió su preocupación más allá de su reciente experiencia, pidiendo al público que tengan cuidado porque “México ya no es seguro”.

¿Cómo fue el robo a la casa de Susana Zabaleta?

El domingo 26 de octubre, alrededor del mediodía, la cantante y actriz informó en su cuenta de Instagram que media hora atrás recibió un mensaje extraño que la alertó de la situación en su hogar, por lo que hizo una inmediata llamada a su casa.

Se enteró de que la muchacha que trabaja en su domicilio fue extorsionada y los responsables saquearon todas las cosas valiosas del lugar.

Actualmente, Susana Zabaleta está de vaciones, una costumbre que tiene cada año en el mes de octubre, y está acompañada por su pareja, Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta y el miembro de La Cotorrisa

La protagonista de Sexo, Pudor y Lágrimas comenzó su relación con Ricardo Pérez en septiembre del año 2023, después de conocerse en las grabaciones del programa Divina Comida.

Susana y Ricardo En una historia de Instagram, la pareja visita la ópera para aliviar la pena del reciente delito. (Instagram, vía @susanazabaleta)

Desde entonces, su amor se ha enfrentado a distintos obstáculos mayormente provocados por la opinión pública, señalando la diferencia de edad y, más recientemente, rumores de infidelidad por parte del comediante.

No obstante, Susana Zabaleta ha puesto fin a las especulaciones y la última historia en su cuenta de Instagram demuestra qué tan firme sigue siendo su relación con Ricardo, pues en el video se mostró sonriente y cercana a su novio.

“De un día que amaneció increíble, maravilloso, luego se convirtió en un terror, yyyy luego se convirtió en una maravilla porque me trajo a la ópera”, informó Zabaleta con emoción en su voz, enfocando la cámara a su pareja.

A pesar de aún declarar signos de tristeza, Susana también expresó sentirse contenta de estar en la ópera, demostrando que no hay rumor ni delito que logre arrebatarle la firme resiliencia que la caracteriza.