Muere la influencer Diana Areas: ¿qué le pasó a la famosa nutriologa?

Muere Diana Areas, nutrióloga e influencer brasileña, a los 39 años La influencer de contenido nutricional fue hallada sin vida tras caer de un edificio en Río de Janeiro, Brasil. Te compartimos todo lo que se sabe hasta el momento.

Diana Areas, nutrióloga e influencer brasileña de fitness y culturismo, murió a los 39 años tras caer desde un edificio de apartamentos en el municipio de Campos dos Goytacazes, al noreste del estado de Río de Janeiro, Brasil, según información preliminar de la Policía Civil del estado.

La influencer era conocida por promocionar retos de fitness y compartir contenido nutricional. Tenía alrededor de 200 000 seguidores en Instagram, y al anunciarse la noticia de su muerte, las redes sociales de la brasileña se inundaron de mensajes de condolencias por su comunidad.

¿Que le pasó a Diana Areas, la nutrióloga e influencer brasileña?

La joven influencer, Diana Areas, fue encontrada sin vida este jueves 13 de noviembre tras caer de un edificio de apartamentos en Río de Janeiro, Brasil; esto, tras salir de un hospital sin haber sido dada de alta, de acuerdo con información de Milenio.

Al momento del incidente, los servicios de emergencia fueron llamados luego de que la creadora de contenido de lifestyle y retos nutricionales fuerá encontrada en el interior del complejo residencial Unique Towers, ubicado en el barrio Parque Tamandaré, con múltiples lesiones y cortes por todo el cuerpo, según informa Bhavika Rathore, periodista de Hindustan Times.

Tras el llamado de los servicios de emergencia, su cuerpo fue hallado sin vida en una de las zonas comunes del condominio.

Hasta el momento, no hay confirmación del motivo de su muerte, por lo que el proceso para determinar si se trató de un homicidio, suicidio o crisis de salud mental se mantiene en investigación, según información del diario Bangia News, por lo que todas las líneas de investigación se mantienen abiertas.