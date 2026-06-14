Muere Lucas Vignale: así fue el choque de dos helicópteros en los que murieron Gaspi y Oliver Tree en Río de Janeiro

Muere el director argentino Lucas Vignale en choque de dos aviones en Río de Janeiro, Brasil Fotos: vía redes sociales

Un accidente aéreo ocurrido en Brasil apagó de manera repentina la vida de algunas de las figuras jóvenes más prometedoras de la música y la creación de contenido en internet, entre ellas las del director argentino, Lucas Vignale, quien murió en la misma colisión junto a el youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Las imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y en cuestión de horas la tragedia se convirtió en trending topic en todo internet.

¿Qué ocurrió en Río de Janeiro?

De acuerdo con las autoridades brasileñas, el accidente se registró alrededor de las 09:00 horas de este domingo 14 de junio de 2026 en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro.

Los primeros reportes señalan que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que todavía se encuentran bajo investigación. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un depósito de vehículos eléctricos, provocando un incendio que alcanzó cerca de veinte automóviles y generó una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, la Policía Civil de Brasil y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias que originaron la colisión aérea.

¿Quién era Lucas Vignale?

Lucas Vignale fue un director audiovisual y cineasta argentino nacido en Buenos Aires en 1997. A pesar de su juventud, había logrado construir una sólida trayectoria en la industria audiovisual latinoamericana gracias a su trabajo en videoclips y proyectos cinematográficos.

Su nombre se volvió cada vez más conocido dentro de la escena musical urbana por participar en la realización y edición de contenidos para artistas como Bizarrap, J Balvin y Trueno.

Además de su trabajo en videoclips, Vignale también desarrolló proyectos cinematográficos independientes. Junto al actor y director Lorenzo Ferro escribió y codirigió el cortometraje La Pasión, estrenado en 2024. Más recientemente había presentado El tren fluvial, su primer largometraje, que formó parte de la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín.

La noche anterior al accidente, el cineasta argentino había compartido en sus redes sociales imágenes de su visita al Cristo Redentor, sin imaginar que serían algunas de sus últimas publicaciones.

Las otras víctimas de la tragedia

Las autoridades brasileñas confirmaron que el choque de helicópteros dejó un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran: