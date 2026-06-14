Oliver Tree Reportan fallecimiento de Oliver Tree en accidente de helicóptero en Río de Janeiro (Instagram: @olivertree)

El cantante estadounidense Oliver Tree falleció a los 32 años de edad la mañana de este domingo 14 de junio, tras registrarse un accidente aéreo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, una localidad ubicada en la zona oeste de Río de Janeiro.

El deceso de Oliver Tree

De acuerdo con el reporte emitido por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil de la región, el siniestro se produjo debido a una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros.

Tras el impacto, los restos de las aeronaves cayeron sobre las instalaciones de una concesionaria y depósito de vehículos eléctricos situada en la Avenida de las Américas, provocando un incendio que consumió de manera inmediata cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el lugar.

Identificación de las víctimas

De acuerdo con los reportes, la lista de pasajeros del helicóptero principal incluyó al músico Oliver Tree Nickel, de 32 años de edad, al youtuber Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como ‘Gaspi’, al director cinematográfico argentino Lucas Vignale y al productor brasileño Lucas Brito Chaves, además del piloto de la unidad, identificado como Alexandre Souza. El segundo helicóptero era tripulado únicamente por el piloto Charles Marsillac.

Oliver Tree se encontraba en territorio brasileño tras haber ofrecido una presentación musical en São Paulo el pasado 6 de junio.

Por su parte, el creador de contenido argentino ‘Gaspi’ y su equipo de producción audiovisual acompañaban al intérprete en la región para el desarrollo de proyectos y contenido digital para plataformas sociales.

Contexto de la visita y vínculo en México

El intérprete de éxitos internacionales como “Life Goes On” se encontraba en territorio sudamericano como parte de los proyectos audiovisuales y musicales de su gira internacional, habiendo ofrecido una presentación masiva en la ciudad de São Paulo el pasado 6 de junio.

Su agenda contemplaba el traslado hacia el continente europeo para iniciar una serie de conciertos el próximo 1 de julio en Lisboa, Portugal.

El artista estadounidense mantenía un vínculo cercano con México, derivado de su estrecha relación de amistad con el creador de contenido mexicano Aaron Mercury.

Tras confirmarse el deceso por parte de las autoridades brasileñas, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil turnó el caso al Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) para iniciar los peritajes correspondientes y determinar las fallas técnicas que provocaron el choque.