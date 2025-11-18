La guitarra preferida de Kurt Cobain, utilizada en ‘Smells Like Teen Spirit’ irá a subasta; podría alcanzar los 5 millones de dólares

Kurt Cobain La icónica Fender Competition Mustang, usada en el videoclip de Smells Like Teen Spirit, será subastada.

“De entre todas las guitarras del mundo, la Fender Mustang es mi favorita”, confesó el ícono del género grunge, Kurt Cobain, líder de Nirvana, en su última entrevista con la revista Guitar World.

La guitarra fue una pieza memorable en el videoclip Smells Like Teen Spirit, canción que catapultó a Nirvana a la fama mundial y los posicionó como una banda histórica dentro del género; incluso, la melodía se convirtió en un himno generacional que resuena hasta las juventudes de la actualidad.

A pesar de que Cobain mostró posterior rechazo a la fama de la canción, la guitarra que protagonizó el video, la Fender Competition Mustang de 1969, se volvió su guitarra preferida y representa hoy una extensión del legado de su música y alma.

¿Cuándo se subastará la guitarra de Kurt Cobain?

La subasta estará a cargo de Christie’s, Nueva York en marzo del año 2026.

Anteriormente, la Fender Mustang se subastó por última vez en 2022, con Julien’s Auctions; la estimación inicial para su subasta fue de 800 mil dólares, no obstante, terminó vendiéndose por 4.7 millones de dólares.

La guitarra para zurdos forma parte de la colección reunida por el fallecido multimillonario Jim Irsay, la cual también contiene instrumentos de más figuras históricas de la música, tales como: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Jimmy Hendrix, Prince, Bob Dylan y Eric Clapton, entre otros.

La colección que estará incluida en la subasta, será expuesta en las galerías públicas de Christie’s en el 20 Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York.

El legado de Nirvana

“Con esta guitarra, [Kurt Cobain] creó la mejor música y marcó a toda una generación”, comentó Alex Rotter, presidente global de Christie’s, “Su impacto continúa inspirando y permeando nuestra cultura”.

La autenticidad de Cobain resonó en la Generación X y generaciones posteriores, incluso tras su lamentable fallecimiento, convirtiéndose en el impulsor de la popularización del rock alternativo y el grunge.

Nirvana abrió las puertas a nuevos géneros del rock, pavimentando un camino de sonidos diversos y desafío.

Sus álbumes Nevermind e In Utero son considerados clásicos del rock, mientras que el álbum MTV Unplugged in New York continúa siendo uno de los más aclamados.