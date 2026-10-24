Festival de las Almas 2026: Jalisco celebra el Día de Muertos con más de 350 actividades

Hoy inicia el Festival de las Almas en Jalisco Foto: Cortesía

El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México, pero no se vive de la misma manera en todos los rincones del país. En Jalisco, las ofrendas, el arte, la gastronomía y las expresiones populares de cada comunidad se convierten en una invitación para conocer la riqueza cultural del estado. Esa diversidad es precisamente el corazón del Festival de las Almas 2026, que celebrará su segunda edición con más de 350 actividades en 11 municipios.

La programación, prevista del 24 de octubre al 15 de noviembre, busca ir más allá de los festejos concentrados en Guadalajara y animar a los visitantes a descubrir otros destinos jaliscienses. La propuesta incluye instalaciones monumentales, recorridos, espectáculos, experiencias gastronómicas y actividades que acercan al público a las tradiciones locales.

Hoy inicia el Festival de las Almas en Jalisco Foto: Cortesía

Para Vicente García Magaña, director general de Desarrollo, Innovación y Producto de la Secretaría de Turismo de Jalisco (SecturJal), el festival representa una oportunidad para mostrar todo lo que el estado tiene por ofrecer.

Durante una entrevista, el funcionario explicó que uno de los objetivos es hacer visible la riqueza y la diversidad de experiencias que ofrece Jalisco, aprovechando una celebración que permite conectar las costumbres de sus municipios con el turismo cultural.

Festival de las Almas: una celebración que conecta las tradiciones de Jalisco

La segunda edición del festival reúne expresiones culturales que ya forman parte de la vida de distintas comunidades. La intención no es sustituir sus celebraciones, sino darles mayor visibilidad mediante una agenda compartida que permita a más personas conocerlas.

Esta diversidad también se refleja en las actividades previstas para la temporada. Entre los atractivos anunciados destacan una Catrina monumental de 22 metros en Zapotlanejo, otras instalaciones en Lagos de Moreno, una gran ofrenda de barro en San Pedro Tlaquepaque y una Gran Cabalgata con más de 200 charros de gala.

Hoy inicia el Festival de las Almas en Jalisco Foto: Cortesía

En Guadalajara, la Plaza Guadalajara se transformará en la Plaza de las Almas, mientras que Chapala incorporará propuestas vinculadas con el lago y la participación de su comunidad.

La oferta combina expresiones tradicionales con instalaciones artísticas y espectáculos audiovisuales. El reto consiste en atraer a nuevos públicos sin perder de vista el significado de una fecha dedicada a recordar a quienes ya no están.

En ese sentido, García Magaña destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con las instancias culturales y turísticas para preservar la identidad de las celebraciones. El propósito es que las nuevas propuestas convivan con las tradiciones que dan sentido a esta conmemoración.

Hoy inicia el Festival de las Almas en Jalisco Foto: Cortesía

¿Qué municipios participan en el Festival de las Almas 2026?

El programa contempla actividades en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Puerto Vallarta y Zapotlanejo, además de incorporar a San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Mazamitla, Lagos de Moreno y Cocula.

Cada destino aporta una perspectiva distinta de la celebración. Así, el festival se convierte en una oportunidad para descubrir el patrimonio arquitectónico, las expresiones artísticas y las costumbres que distinguen a cada comunidad.

La intención es que los visitantes no se limiten a recorrer la zona metropolitana de Guadalajara, sino que aprovechen la temporada para conocer otros paisajes y atractivos del interior del estado.

Hoy inicia el Festival de las Almas en Jalisco Foto: Cortesía

Cómo planear una ruta por Jalisco durante el Día de Muertos

Uno de los puntos centrales de la estrategia turística es facilitar que los viajeros organicen su recorrido con anticipación.

García Magaña explicó que la Secretaría de Turismo comparte información sobre las actividades de cada localidad mediante un micrositio, donde los visitantes pueden consultar la programación, las sedes y los horarios disponibles.

El funcionario destacó la utilidad de esta herramienta para organizar los traslados y aprovechar la oferta de distintos municipios. En sus palabras, el objetivo es compartir “toda la programación de cada uno de los municipios, lugares y horarios para que puedan hacer una planeación”.

A esta estrategia se suma el trabajo con operadores turísticos y establecimientos locales para integrar experiencias que complementen las actividades culturales. La gastronomía de temporada, los restaurantes, el hospedaje y los recorridos por sitios históricos pueden formar parte de una visita más amplia.

Festival de las Almas 2026

De esta manera, el festival también representa una oportunidad para impulsar la actividad económica de las comunidades, al vincular la llegada de visitantes con los servicios turísticos y los negocios de cada destino.

El atractivo del Festival de las Almas está en mostrar que el Día de Muertos no tiene una sola forma de celebrarse. Las ofrendas, las historias, las expresiones artísticas y las costumbres locales adquieren matices diferentes según el lugar, y conocerlos permite acercarse a la identidad de Jalisco desde otra perspectiva.

Festival de las Almas del Día de Muertos

La programación de 2026 busca precisamente conectar esas experiencias sin borrar las particularidades de cada municipio. Más que concentrar la celebración en un único escenario, la propuesta invita a recorrer el estado y descubrir cómo sus comunidades mantienen viva una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana.

Quienes deseen asistir pueden consultar las actualizaciones de fechas, sedes, horarios y condiciones de acceso en los canales oficiales de turismo de Jalisco antes de organizar su viaje.