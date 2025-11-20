¿Quién es Bernardo Bosch? El hermano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Sebastián Bosch, el hermano de Fátima Bosch Especial

En medio de una competencia que se encuentra en desarrollo para Fátima Bosch, los reflectores no sólo tienen sus ojos puestos en ella, sino también de su hermano Bernardo Bosch hermano de la representante mexicana en Miss Universo 2025.

Más allá del apoyo familiar que brinda en la competencia, pues ha acompañado a su hermana en la competencia, Bernardo ha llamado la atención por su propia trayectoria y por la visibilidad que alcanzó en Tailandia durante las actividades previas a la final. Pero el foco se lo ha llevado por su atractivo físico y su gran parecido con Fátima.

¿Quién es Bernardo Bosch?

Bernardo Bosch Fernández tiene alrededor de 28 años y ha ido construyendo una presencia pública que combina formación, actividad profesional y participación en espacios de análisis y opinión.

Bernardo es un joven profesional con formación en Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University, rasgos que lo diferencian de la carrera de su hermana en el modelaje y los concursos de belleza.

La familia Bosch es originaria de Tabasco. Fátima y Bernardo son hijos de Vanessa Fernández Balboa y del ingeniero Bernardo Bosch Hernández; el entorno familiar ha atraído cobertura por la mezcla de vínculos locales y la participación en eventos públicos.

¿A qué se dedica Bernardo?

Bernardo trabaja en la empresa familiar ganadería Brahman. Por si fuera poco, es columnista en el portal SM Noticias desde el año 2024, en donde comparte textos inmersos en la vida pública y problemáticas sociales.

Bernardo ha participado en foros, entrevistas y apariciones públicas donde ha expresado apoyo a su hermana y, en ocasiones, ha mostrado afinidades con posturas públicas y actores políticos del país. Estas menciones lo han puesto en el foco mediático no solo como “el hermano” sino como figura con voz propia.

Luego de su llegada a Tailandia para apoyar a su hermana, Bernardo expresó su sentir luego de que Fátima llegara hasta la final del certamen:

“Siempre estaremos orgullosos de ti y todo lo que has estado haciendo en los últimos días es suficiente para nosotros y somos una familia feliz y orgullosa de ti, y estaremos aquí para apoyarte siempre ¡Viva México!“, señaló.