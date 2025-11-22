Bernardo Bosch Hernández: Quién es y en qué va la investigación contra el padre de Fátima Bosch

Quién es Bernardo Bosch Hernández Fotos vía redes sociales

Sin lugar a dudas, la edición 2025 de Miss Universo ha estado cargada de emociones y controversias de principio a fin. Y es que después del triunfo de Fátima Bosch en este certamen, ha herido susceptibilidades respecto a las opiniones divididas de quién merecía ganar la corona, y asimismo, ha removido investigaciones a partir de las declaraciones de miembros del certamen, como Omar Harfouch.

Este último sugirió que el triunfo de Fátima habría sido un acuerdo establecido entre su padre Bernardo Bosch y el presidente de Miss Universo, pues, señala, existían pactos y negocios entre ambos que ‘beneficiarían’ a la organización a través de ciertas concesiones. Asimismo, las investigaciones también revelan su paso por Pemex y una acusación de enriquecimiento ilícito.

¿Quién es Bernardo Bosch Hernández?

Bernardo Bosch Hernández tiene una carrera sólida en el sector energético y público. Ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, también posee estudios en ingeniería petrolera, finanzas y alta dirección institucional. Durante décadas ha trabajado en Pemex, donde ocupó puestos como gerente de Responsabilidad Social y asesor del director de Exploración y Producción, entre otros cargos.

Además de su experiencia técnica, Bosch ha sido reconocido por sus labores de responsabilidad social: en 2018 recibió un premio de la Harvard Law School por su programa comunitario en Pemex.

Por si fuera poco, ingresó a Pemex en el año de 1998 y ocupo una serie de cargos clave entre los que destacan el de Superintendente de Auditorías Internas en el Proyecto Cantarell (1998-2002); Gerente de Control de Gestión en Pemex Exploración y Producción (2009-2014); Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016); Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017) y Asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017.

Recientemente, fue nombrado subdirector de Seguridad, Salud y Gestión Ambiental de la empresa.

La investigación por enriquecimiento ilícito

Entre 2011 y 2015, Bosch fue objeto de una denuncia por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un supuesto incremento patrimonial injustificado por 6.5 millones de pesos. En agosto de 2019, recibió una sanción que lo inhabilitaba por 10 años para ocupar cargos públicos.

Sin embargo, su defensa legal logró impugnar la sanción. En 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que la sanción carecía de base legal y la anuló.

La FGR, tras revisar los movimientos patrimoniales, concluyó en 2022 que no había elementos suficientes para ejercer acción penal. Según las autoridades, los recursos señalados tenían “justificación contable”.

De este modo, Bosch quedó libre de acusaciones formales tanto ante la FGR como ante la SFP. La noticia ha generado debate porque la familia Bosch tiene una cercanía política notable: su tía, Mónica Fernández Balboa, ha ocupado cargos públicos relevantes bajo la administración actual.

Además, tras el triunfo de su hija, Pemex emitió un mensaje de felicitación en redes, lo que algunos han interpretado como una señal de apoyo institucional.

Aunque Bosch superó legalmente las acusaciones, la atención pública reapareció con fuerza al coincidir con la coronación de Fátima. Mientras tanto, las investigaciones sigue, pues aín falta develar si existió un conflicto de intereses que llevó a Fátima a la cima de Miss Universo 2025.