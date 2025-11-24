Así puedes tramitar tu credencial digital de “Egresado UNAM”: todos los beneficios

Así puedes tramitar tu credencial digital de egresado: todos los beneficios

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), lanzó una nueva convocatoria dirigida a todas y todos sus egresados para obtener la credencial digital de exalumnado, una herramienta que permitirá mantener el vínculo con la institución y acceder a diversos beneficios educativos y profesionales.

En una publicación reciente difundida en redes sociales, la facultad destacó el mensaje central de esta iniciativa: “¡Ser Puma es para siempre!”, acompañado de un llamado para que los exestudiantes tramiten su identificación digital. La promoción incluye una imagen con el diseño de la credencial, donde se observa un formato moderno que integra fotografía, datos de identificación, número de cuenta, CURP y un código QR para validación.

¿Cómo conseguir la credencial digital para “Egresados UNAM”?

La credencial está disponible para todas las personas que concluyeron sus estudios en la UNAM, sin importar el año de egreso. Según la información compartida, el trámite puede realizarse a través del sitio oficial: https://registro.pveaju.unam.mx/, donde el egresado deberá registrarse y subir la información requerida.

Así puedes tramitar tu credencial digital de egresado: todos los beneficios

¿Qué beneficios tiene la credencial digital para los “Egresados de la UNAM?

La publicación señala que la credencial permitirá a los exalumnos mantenerse conectados con la UNAM sin importar el lugar en el que se encuentren. Entre las ventajas mencionadas se encuentran:

Acceder a una amplia oferta educativa, incluyendo cursos, talleres, diplomados y actividades de actualización.

Participar en programas de formación profesional, dirigidos a fortalecer las habilidades laborales de los egresados.

Continuar siendo parte activa de la comunidad universitaria, reforzando el sentido de identidad Puma y el vínculo con las facultades y escuelas.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales insistió en que este nuevo documento digital busca apoyar a los egresados en su vida profesional, al mismo tiempo que les permite seguir conectados. La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de la UNAM para modernizar sus servicios y fortalecer la relación con sus exalumnos, quienes representan un sector fundamental de su comunidad.

El uso de credenciales digitales se ha vuelto cada vez más común en instituciones educativas, ya que permiten un acceso más ágil, seguro y práctico a diversos servicios. En el caso de la UNAM, esta versión digital facilita la identificación de exalumnos y abre la puerta a beneficios académicos continuos, sin necesidad de acudir presencialmente.

Con este lanzamiento, la universidad reafirma su mensaje emblemático: una vez Puma, siempre Puma, invitando a todas las generaciones de egresados a mantenerse unidas y orgullosas de formar parte de una de las comunidades académicas más importantes de México.